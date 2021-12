Festa di Natale – Una serata per Telethon: come donare

Come fare per donare durante lo speciale Festa di Natale – Una serata per Telethon, in onda su Rai 1 condotto da Mara Venier con Paolo Belli? Come da tradizione, si rinnova l’appuntamento con la settimana dedicata alla Fondazione Telethon e alla maratona sulle reti Rai. Nel corso dello show di questa sera, 12 dicembre 2021, ci saranno numerosi ospiti: Stefano De Martino, Stefano Fresi, Edoardo Bennato, Milly Carlucci, Federica Pellegrini, Nino D’angelo, Salvatore Esposito, Marco D’amore, Gemelli Di Guidonia, Paolo Conticini, Ron. Vediamo insieme come donare per sostenere la Fondazione Telethon e la ricerca contro le malattie genetiche rare.

Come donare

L’edizione 2020 della storica maratona sulle reti Rai ha permesso di raccogliere 46 milioni e 218.821 euro destinati al finanziamento della ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare. “La ricerca dona. Dona per la ricerca” è l’invito che Fondazione Telethon rivolge ai cittadini per continuare a partecipare alla grande catena di solidarietà e sostenere la ricerca: grazie ad essa, infatti, è possibile donare speranze, terapie e futuro a tutte le persone con una malattia genetica rara e alle loro famiglie. Una campagna che sottolinea i doni della ricerca, per tutti, e l’importanza di sostenerla in un percorso di sviluppo e progresso dell’intera comunità. Il simbolo del Dna rappresenta la fiducia di tutti i donatori che credono nella ricerca scientifica Telethon, che sta consentendo di donare diagnosi, terapie e cure alle persone con malattie rare. Chi vorrà supportare la ricerca Telethon potrà donare per ricevere il Cuore di cioccolato, disponibile nella versione fondente e al latte (senza glutine), e al latte con granella di biscotto, come ringraziamento per una donazione minima di 12 euro.

È possibile richiedere il Cuore di cioccolato in oltre 3.000 piazze in tutta Italia dove saranno presenti i volontari di Fondazione Telethon, Uildm, Avis, Anffas, Unpli, Azione Cattolica e altre associazioni. È possibile conoscere le piazze in cui saranno presenti i volontari visitando il sito telethon.it . Anche nella sezione shop.telethon.it è possibile richiedere i Cuori di cioccolato che sono prodotti in esclusiva per Fondazione Telethon dall’azienda torinese Caffarel.

Particolare attenzione sarà data alla comunicazione digitale a sostegno della ricerca sulle malattie genetiche rare, con Marco Carrara che sarà al fianco di Fondazione Telethon, nelle vesti di conduttore social raccontando sul profilo Instagram di Telethon il dietro le quinte e gli ospiti della prima serata “Festa di Natale”, e anche durante la settimana di maratona con spazi televisivi.

Fno al 31 dicembre, è attivo il numero solidale: 45510. Il valore della donazione è di 2 euro per ciascun sms inviato da cellulari Windtre, Tim, Vodafone, iliad, PosteMobile, Coop Voce, Tiscali. È possibile donare 5 o 10 euro anche chiamando da telefono fisso Tim, Vodafone, Windtre, Fastweb e Tiscali e 5 euro da TWT, Convergenze e PosteMobile.

Sarà poi possibile effettuare donazione con carta di credito. I possessori di carte Visa, MasterCard e American Express possono fare la loro donazione sia online sia chiamando Telethon al numero 06 44015727 oppure telefonando al numero verde 800 11 33 77 da telefono fisso dal 1° novembre al 31 dicembre (02.34989500 dai cellulari e dall’estero). Inoltre, durante la settimana di maratona sulle reti Rai, sarà possibile fare una donazione online anche inquadrando con il proprio smartphone o tablet il QR code che comparirà durante le trasmissioni televisive, uno strumento veloce per scegliere di fare un dono a sostegno della ricerca.

Fondazione Telethon e Bnl Gruppo Bnp Paribas celebrano 30 anni di partnership solidale, una collaborazione che non ha precedenti in Europa nel settore del fundraising e un esempio straordinario di sostegno privato alla ricerca scientifica.

Questa formula ha consentito di raccogliere insieme, nel corso degli anni, l’eccezionale cifra di oltre 310 milioni di euro donati alla ricerca Telethon, un risultato ottenuto grazie alla sensibilizzazione profonda e alla partecipazione estesa a tutti i dipendenti, i clienti e le aziende legate al Gruppo bancario. Un rapporto che si proietta nel futuro con sempre nuove iniziative per dare forza e sostegno alla ricerca e regalare futuro e terapie a chi combatte contro una malattia genetica rara.

Non mancano poi aziende partner che sono al fianco di Fondazione Telethon per dare il proprio contributo alla migliore ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare, con Bofrost, BNP Paribas Cardif, CNH Industrial, Esselunga, Farmacie UniClub, Ferrarelle, Findomestic Banca Gruppo BNP Paribas, Italo – Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A., Sofidel, Telesia, GRUPPO ACEA, GRUPPO VILLARI e VIVI Energia che scendono in campo con diverse iniziative di raccolta fondi. Anche quest’anno, inoltre, DHL è vettore ufficiale della campagna di piazza con i Cuori di cioccolato. Per continuare a sostenere Fondazione Telethon tutto l’anno è possibile attraverso il sito web con una donazione o scegliendo un prodotto solidale (shop.telethon.it/), oppure sottoscrivendo il programma di donazione regolare Io adotto il Futuro.