La storia vera di Fernanda Wittgens raccontata da Matilde Gioli su Rai 1

Qual è la storia vera di Fernanda Wittgens, il film-tv in onda su Rai 1 stasera, 1 febbraio 2023, alle ore 21,25? Nata nel 1903, Wittgens è stata una critica d’arte, una storica dell’arte, una museologa e docente italiana. Viene soprattutto ricordata per essere stata la prima donna direttrice della Pinacoteca di Brera, oltre che la prima donna in Italia a ricoprire il ruolo direttorio di un importante museo o galleria.

Nel 1928, dopo aver conosciuto Ettore Modigliani (ai tempi direttore della struttura), inizia a lavorare in Pinacoteca come “operaia avventizia”, dandosi subito da fare. Nel 1931, infatti, diventa assistente di Modigliani e nel 1933 ispettrice. Nel 1940, cinque anni dopo l’allontanamento di Modigliani in quanto antifascista, vince il corso e diventa direttrice della Pinacoteca: in quegli anni riesce a mettere in salvo numerose opere d’arte, ma sfrutta anche le proprie amicizie per dare una mano a numerose famiglie ebree e di perseguitati a fuggire dai nazisti. Nel 1944, viene arrestata e condannata a quattro anni di carcere. La famiglia riesce a farla scarcerare presentando un falso certificato di tisi: esce di prigione il 24 aprile 1945.

Nel 1946 torna ad affiancare Modigliani in Pinacoteca, con l’obiettivo di ricostruirla dopo i bombardamenti ed organizza visite guidate e didattiche per tutti, con l’accompagnamento esperti, tra cui lei stessa. Muore nel 1957; viene sepolta nel Cimitero Monumentale di Milano. Nel 2014 viene nominata Giusta tra le Nazioni, titolo che indica i non-ebrei che hanno agito in modo eroico a rischio della propria vita e senza interesse personale per salvare anche un solo ebreo dal genocidio nazista della Shoah.

Location

Abbiamo visto la storia vera di Fernanda Wittgens, ma dove è stato girato (location) il film-tv? Le location sono state scelte tra Roma, Civitavecchia e Milano. Numerose scene sono state girate all’interno della Pinacoteca di Brera, in cui si sono svolte alcune delle scene narrate.