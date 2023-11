L’indiscrezione è clamorosa. Fedez potrebbe sbarcare su La7, nelle vesti inedite di conduttore di uno dei game show più iconici al mondo, Chi vuol essere milionario. A riportare la notizia è Libero. Il rapper approderebbe così nel preserale della rete di Cairo, probabilmente già all’inizio del prossimo anno. Fonti di La7, interpellate da Il Fatto Quotidiano, si trincerano dietro a un no comment, di fatto non smentendo la notizia.

Il giudice di X Factor potrebbe dunque condurre lo storico quiz di Canale 5 portato al successo negli anni da Gerry Scotti, che è entrato nel Guinness World Record per il numero di puntate presentate. Il programma sarebbe in allestimento e dovrebbe andare in onda dal lunedì al venerdì dalle 18.45 alle 20, prima del TgLa7. Bocciato dunque l’esperimento poco soddisfacente in termini di ascolti dello scorso anno con Lingo.

Il Milionario targato La7 potrebbe esordire già a gennaio 2024, o al più dopo Sanremo. Si tratterebbe della prima esperienza alla conduzione per Fedez, un volto ormai noto anche al pubblico televisivo, per aver ricoperto il ruolo di giudice di X Factor, diretto LOL – Chi ride è fuori e partecipato a Celebrity Hunted.