Chi sono Federico e Alessandro, i figli di Bruno Vespa ospite a Oggi è un altro giorno? Federico e Alessandro Vespa sono i figli di Bruno Vespa nati dall’amore con Augusta Iannini. Uno lavora come giornalista; l’altro è avvocato. Federico è sicuramente quello più “famoso” tra i due, visto che ha seguito la carriera del padre diventando giornalista e conduttore. Tra i suoi programmi ricordiamo il programma radiofonico su RTL Protagonisti insieme a Federica Gentile. Successivamente ha lasciato Rtl e ha fondato la testata online Meteoweek.com. Ma conosciamoli meglio.

Federico Vespa è nato a Roma il 25 febbraio del 1979, ha iniziato a lavorare nel 2002 per La Gazzetta dello Sport. Non solo, il figlio d’arte commentava anche le partite della Roma per R101, all’epoca denominata Radio 101 One o One. Dopo la laurea nel 2005 si sposta a Rtl 102.5, quando ancora collaborava con alcuni giornali cartacei (Il Messaggero e Gente). Dal 2008 al 2015 è stato telecronista e commentatore calcistico di Mediaset e Sky Sport. Nel 2019 Federico Vespa, figlio di Bruno, ha pubblicato anche il libro dal titolo: “L’anima del maiale. Il male oscuro della mia generazione” in cui ha raccontato il dramma della depressione.

Nel libro, scritto con il padre Bruno Vespa, Federico si è messo a nudo. “Ho passato anni a sentirmi un continuo nodo in gola. Ero l’agnello nella tana dei lupi”. La depressione “è una malattia. Ma la gente pensa che uno ci marci su queste cose. Per un depresso fare ciò che fanno gli altri è quattro volte più difficile: dall’alzarti dal letto fino a studiare. È un mostro che ti porti dentro…”. Per fortuna Federico è riuscito a sconfiggere il mostro della depressione grazie anche all’aiuto e supporto dei genitori.

Di recente Bruno Vespa ha detto al Corriere della Sera: “Mi spiace che per lui ci sia un tetto di cristallo. Temo sia vero ciò che ha scritto Maurizio Costanzo: usando uno pseudonimo, lavorerebbe di più. Eppure, in Rai, i “figli di” non mancano”. Il figlio Federico, invece, parlando del padre ha confessato: “Nessuno sa che sono romanticissimo, affettuoso e, che, ci mancherebbe altro, anch’io ho bisogno di affetto”.

E di Alessandro Vespa cosa sappiamo? Su di lui ci sono molte meno notizie essendo una persona molto riservata e che ha sempre preferito rimanere lontano dai riflettori. Lui ha seguito le orme della madre e ha studiato per diventare avvocato.