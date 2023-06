Chi è Fausto Brizzi, il marito di Silvia Salis ospite a Oggi è un altro giorno

Chi è Fausto Brizzi, il marito di Silvia Salis ospite a Oggi è un altro giorno nella puntata del 6 giugno 2023? Il 14 novembre 2020 la vicepresidente del CONI ha sposato il noto regista Fausto Brizzi. La coppia ora è in dolce attesa. A dare la bella notizia è stata la coppia tramite Instagram dove è stata pubblicata l’ecografia. “Ti aspettiamo”, ha scritto la futura mamma, aggiungendo un cuoricino azzurro, indizio dell’arrivo un maschio. Il piccolo è atteso per dopo l’estate. Per la dirigente sportiva, 37 anni, sarà il primo figlio, mentre per il regista, 54, il secondo. Brizzi è padre anche di Penelope Nina, 7 anni, avuta dall’ex moglie Claudia Zanella.

Fausto Brizzi e Silvia Salis si sono conosciuti a una festa di Natale della Federazione di atletica, come raccontato dalla coppia a Vanity Fair nel 2020. Un amore nato in fretta. “Avevo un ruolo di rappresentanza e cercavo di scambiare qualche parola, per ospitalità. Ma lui stava lì, a fissarmi, ammutolito. Finché a un certo punto gli ho detto “ciao eh”, e l’ho mollato come una palo”, ha raccontato la Salis. Poi il primo invito a cena, fino alle nozze, doppie. La prima cerimonia, infatti, è stata il 14 novembre 2020, in Campidoglio, mentre per la seconda, nel 2021, scelsero le Maldive.

Ma chi è Fausto Brizzi, il marito di Silvia Salis? Fausto Brizzi (15 novembre 1968) è un regista, sceneggiatore, produttore cinematografico e scrittore. Nato a Roma, figlio di un avvocato originario di Minervino Murge e di una dirigente ministeriale, si diploma in regia al Centro sperimentale di cinematografia nel luglio 1994. Dopo varie esperienze teatrali e la realizzazione di alcuni apprezzati cortometraggi dal 1994 inizia a dedicarsi alla scrittura televisiva e cinematografica. A partire dal 1998 sono andate in onda delle fiction per la tv scritte da Brizzi. Scrive successivamente diverse sceneggiature per alcuni film di Natale diretti dal regista Neri Parenti. Notte prima degli esami, il primo film che ha diretto, ha avuto numerosi riconoscimenti tra i quali il David di Donatello, il Ciak d’oro, il Telegatto, lo Sky Award e il premio del pubblico al Festival di Annecy ed è stato il fenomeno cinematografico del 2006, incassando oltre 12 milioni di Euro al botteghino. Al film è seguito un newquel dal titolo Notte prima degli esami – Oggi che ha superato al box office il successo del primo. Da qui prende il via la bella carriera di Fausto Brizzi.

Prima di sposare Silvia Salis, Brizzi ha avuto una vita sentimentale abbastanza movimentata. È stato fidanzato dal 2008 al 2012 con l’attrice Giorgia Würth. Il 19 luglio 2014 ha sposato l’attrice fiorentina Claudia Zanella. Il 28 febbraio 2016 è nata la loro figlia, Penelope Nina. La coppia si è in seguito separata. Il 14 novembre 2020 Brizzi convola a nozze con l’attuale vicepresidente del Comitato olimpico nazionale italiano Silvia Salis.