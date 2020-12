Fatman, il film natalizio con Mel Gibson: trama, cast e streaming

Mel Gibson arriva su Sky Cinema Uno con un thriller natalizio: Fatman è un film del 2020, quindi nuovo di zecca, scritto e diretto da Ian Nelms e Eshom Nelms. In questa pellicola, Mel Gibson si cimenta nel ruolo di Chris Cringle, o meglio conosciuto come Babbo Natale. Si sa, a Natale si cerca di essere tutti più buoni, ma Chris Cringle non riesce a comprenderlo appieno. Vediamo di cosa parla il film e chi vediamo nel cast.

Trama

Prendete Chris Cringle, un uomo che non ha niente a che vedere con Babbo Natale perché di certo non è stato buono o gentile, piuttosto potremmo definirlo depresso e disilluso che vive in una zona speduta e fredda dell’Alaska con la moglie Ruth. Consegnare regali per Chris non è più un’attività redditizia, così sfrutta elfi, slitte renne per realizzare dei componenti per i cacciabombardieri dell’esercito degli Stati Uniti. Billy Wennan, quando sotto l’albero si è ritrovato una manciata di carbone anziché profumati regali, ha deciso di assoldare un killer professionista per far fuori Babbo Natale, che però non si farà uccidere tanto facilmente.

Cast

Chi vediamo nel cast di Fatman? Partiamo dal protagonista, Babbo Natale, interpretato da Mel Gibson, mentre la moglie Ruth è interoretata da Mari Jean Baptiste. Poi vediamo Billy Wennan interpretato da Chance Hurstfield e il killer invece interpretato da Walton Goggins.

Streaming

Dove vedere il film? Questa sera, venerdì 11 dicembre 2020, in prima serata su Sky Cinema Uno alle ore 21:15 oppure anche su Sky Cinema Christmas, il canale di Sky dedicato ai film natalizi, allo stesso orario.

