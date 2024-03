Fatima: trama, cast e streaming del film su Rai 1

Questa sera, domenica 31 marzo 2024, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Fatima, film drammatico del 2020 diretto da Marco Pontecorvo, interpretato da Joaquim de Almeida, Goran Visnjic, Harvey Keitel, Sônia Braga, Stephanie Gil e Lúcia Moniz. Il film, tratto dagli eventi della Madonna di Fatima del 1917, presenta la canzone originale Gratia Plena (“Piena di grazia”), interpretata da Andrea Bocelli e composta dal compositore italiano Paolo Buonvino. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Una giovane pastora di 10 anni, Lúcia dos Santos, e i suoi due giovani cugini, Francisco e Jacinta Marto, riferiscono di aver ricevuto apparizioni della Beata Vergine Maria a Fátima, in Portogallo, verso il 1917. Le loro rivelazioni ispirano i credenti, ma fanno arrabbiare i funzionari della Chiesa cattolica e del governo laico, che cercano di costringerli a ritrattare la loro storia. Mentre si sparge la voce della loro profezia, decine di migliaia di pellegrini religiosi accorrono sul luogo per assistere a quello che è diventato noto come il Miracolo del Sole.

Fatima: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Fatima, ma qual è il cast completo del film in onda su Rai 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Joaquim de Almeida: padre Ferreira

Goran Višnjić: Arturo

Stephanie Gil: Lúcia dos Santos da giovane

Alejandra Howard: Jacinta Marto

Jorge Lamelas: Francisco Marto

Lúcia Moniz: Maria Rosa

Marco d’Almeida: António

Joana Ribeiro: Vergine Maria

Sônia Braga: Lúcia dos Santos

Harvey Keitel: professor Nichols

Streaming e tv

Dove vedere Fatima in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – domenica 31 marzo 2024 – alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.