Farwest: anticipazioni e ospiti oggi programma Salvo Sottile su Rai 3

Farwest è il nuovo programma di Salvo Sottile in onda in prima serata su Rai 3 ogni lunedì. Un viaggio attraverso i far west d’Italia, le terre di confine in cui le regole sono saltate e a pagare sono sempre i più deboli. Vediamo insieme le anticipazioni, le storie, le inchieste, i servizi e gli ospiti della puntata di oggi, 8 gennaio 2024.

Anticipazioni

Dai mutui a tasso variabile agli affitti brevi nei centri storici delle città italiane, dalle cartelle pazze ricevute dai B&B di Roma alle irregolarità nella gestione dei condomini, alle difficoltà degli studenti fuorisede nel trovare degli alloggi a costi sostenibili. È un’ampia inchiesta sul “mattone” ad aprire il nuovo appuntamento con “Farwest”.

A seguire, un servizio sull’omicidio di Willy Monteiro, il ventunenne ucciso nel 2020 a Colleferro, per ripercorrere il caso e analizzare gli interrogativi rimasti aperti, e un reportage sulla criminalità e la violenza giovanile nel basso Lazio. Infine, un viaggio nel “far west” delle criptovalute, dove dietro offerte di investimenti si possono nascondere delle vere e proprie truffe.

Streaming e tv

Dove vedere Farwest in diretta tv e in streaming? Il programma di Salvo Sottile va in onda ogni lunedì su Rai 3 in prima serata. Anche in streaming e on demand su RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.