Farwest: anticipazioni e ospiti oggi programma Salvo Sottile su Rai 3, 6 dicembre

Farwest è il nuovo programma di Salvo Sottile in onda in prima serata su Rai 3 ogni lunedì. Un viaggio attraverso i far west d’Italia, le terre di confine in cui le regole sono saltate e a pagare sono sempre i più deboli. Vediamo insieme le anticipazioni, le storie, le inchieste, i servizi e gli ospiti della puntata di oggi, 6 dicembre 2024.

Anticipazioni

Il caso Orlandi, con importanti e inedite testimonianze. È l’inchiesta che apre il nuovo appuntamento con “Farwest”. Con Salvo Sottile si confronta Pietro Orlandi, il fratello di Emanuela. A seguire, obiettivo sui limiti del dispositivo antistalking tra falsi allarmi, tempi di risposta lunghi, perdita di segnale Gps, batterie che si scaricano. Infine, spazio a un reportage sulla diffusione delle armi in Italia, tra chi fa collezionismo, sport e difesa personale. Ai microfoni di “Farwest” la testimonianza inedita di esponenti della criminalità organizzata che raccontano le zone grigie del fenomeno armi. Ospiti nello studio di Salvo Sottile anche Aldo Cazzullo, Eleonora Daniele, Gabriele Galimberti.

Streaming e tv

Dove vedere Farwest in diretta tv e in streaming? Il programma di Salvo Sottile va in onda ogni lunedì su Rai 3 in prima serata. Anche in streaming e on demand su RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.