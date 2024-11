Farwest: anticipazioni e ospiti oggi programma Salvo Sottile su Rai 3, 29 novembre

Farwest è il nuovo programma di Salvo Sottile in onda in prima serata su Rai 3 ogni lunedì. Un viaggio attraverso i far west d’Italia, le terre di confine in cui le regole sono saltate e a pagare sono sempre i più deboli. Vediamo insieme le anticipazioni, le storie, le inchieste, i servizi e gli ospiti della puntata di oggi, 29 novembre 2024.

Anticipazioni

Gli sprechi durante la pandemia da Covid – con l’accusa di abuso d’ufficio all’allora commissario Domenico Arcuri – le insidie del fenomeno OnlyFans e il lato oscuro della prostituzione minorile in Thailandia: sono queste le inchieste della puntata di “Farwest” in onda oggi.

Milioni di mascherine al centro di un’inchiesta sugli sprechi del Covid: “Farwest” ha seguito la pista di un contratto che sarebbe stato stralciato illegittimamente durante la pandemia e per cui Palazzo Chigi è stato condannato a risarcire il fornitore con oltre duecento milioni di euro. La Thailandia da cartolina, invece, è un mondo controverso, dove il turismo sessuale è diventato il fulcro dell’economia locale ed anche un business per molti italiani, con l’emergenza, ancora più inquietante, della prostituzione minorile.

Nel fattempo è esploso il fenomeno OnlyFans, che coinvolge i giovani offrendo facili guadagni che celano però molte insidie: “Farwest” ha esplorato le nuove frontiere del sex work digitale, incontrando le figure emergenti di questo universo in continua evoluzione anche attraverso l’intelligenza artificiale.

Streaming e tv

Dove vedere Farwest in diretta tv e in streaming? Il programma di Salvo Sottile va in onda ogni lunedì su Rai 3 in prima serata. Anche in streaming e on demand su RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.