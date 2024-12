Farwest: anticipazioni e ospiti oggi programma Salvo Sottile su Rai 3, 20 dicembre

Farwest è il nuovo programma di Salvo Sottile in onda in prima serata su Rai 3 ogni lunedì. Un viaggio attraverso i far west d’Italia, le terre di confine in cui le regole sono saltate e a pagare sono sempre i più deboli. Vediamo insieme le anticipazioni, le storie, le inchieste, i servizi e gli ospiti della puntata di oggi, 20 dicembre 2024.

Questa sera il business dei bunker anti nucleari e il lato oscuro del cioccolato. Queste alcune delle inchieste presenti nell’undicesima puntata della trasmissione condotta da Salvo Sottile, in onda venerdì 20 dicembre alle 21.25 su Rai 3. La produzione di cioccolato tra sfide economiche, ambientali e sociali: dietro una tavoletta si possono celare deforestazione, elevato consumo di acqua, uso massiccio di pesticidi e sfruttamento del lavoro minorile nelle piantagioni dei paesi produttori. Esistono alternative sostenibili? A seguire, un’inchiesta sui bunker antinucleari e sul timore di un nuovo conflitto atomico. “Farwest” è andato in Svizzera, paese che per legge è in grado di garantire un posto in un bunker a tutti i suoi cittadini. In Italia la prevenzione sembrerebbe quasi nulla e i pochi bunker disponibili sarebbero solo per i vertici dello Stato. Pochi civili si possono permettere un bunker privato, poche sono le case che ne hanno già uno, ancora meno sembrano essere quelli condominiali. Tra gli ospiti in studio Nicola Gratteri, Paolo Mieli, Lorenzo Biagiarelli e Alessandra Tripoli.

