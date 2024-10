Farwest: anticipazioni e ospiti oggi programma Salvo Sottile su Rai 3, 18 ottobre

Farwest è il nuovo programma di Salvo Sottile in onda in prima serata su Rai 3 ogni lunedì. Un viaggio attraverso i far west d’Italia, le terre di confine in cui le regole sono saltate e a pagare sono sempre i più deboli. Vediamo insieme le anticipazioni, le storie, le inchieste, i servizi e gli ospiti della puntata di oggi, 18 ottobre 2024.

Anticipazioni

Le “Scam cities”, ovvero le capitali delle truffe online, il dramma della siccità in Sicilia, l’emergenza sanità con il caso Foggia. Queste alcune delle inchieste e degli approfondimenti della seconda puntata di “Farwest”. La seconda stagione della trasmissione prosegue e consolida il percorso che dalla cronaca nera si allarga ai casi più seguiti dall’opinione pubblica. Dalla Puglia ai confini tra la Thailandia e il Myanmar per capire come operano le cosiddette “Scam Cities”, vere e proprie centrali delle truffe online. Un viaggio nel far west digitale in un’area martoriata dalla guerra civile, dove sono sorti enormi complessi da cui vengono orchestrate truffe telematiche su scala globale. La siccità è una vera emergenza del Paese, in particolare della Sicilia, dove la situazione è drammatica: le telecamere di “Farwest” sono andate nell’agrigentino e a Palermo dove, a fronte della “sete” dei residenti in rivolta per la discontinuità delle forniture, prolifera un vero e proprio business criminale delle autobotti. “Farwest” torna inoltre a occuparsi di sanità a Foggia. Il clamore mediatico dell’inchiesta andata in onda nel corso della prima puntata sta sollevando dubbi intorno alla gestione del personale medico sulla vicenda di Natasha Pugliese, la 23enne morta il 4 settembre scorso in circostanze ancora da chiarire

Streaming e tv

Dove vedere Farwest in diretta tv e in streaming? Il programma di Salvo Sottile va in onda ogni lunedì su Rai 3 in prima serata. Anche in streaming e on demand su RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.