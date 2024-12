Farwest: anticipazioni e ospiti oggi programma Salvo Sottile su Rai 3, 13 dicembre

Farwest è il nuovo programma di Salvo Sottile in onda in prima serata su Rai 3 ogni lunedì. Un viaggio attraverso i far west d’Italia, le terre di confine in cui le regole sono saltate e a pagare sono sempre i più deboli. Vediamo insieme le anticipazioni, le storie, le inchieste, i servizi e gli ospiti della puntata di oggi, 13 dicembre 2024.

Anticipazioni

Nuova puntata con un’inchiesta sul caso dossieraggi e sulla vulnerabilità del sistema che espone al rischio di essere spiati. Grazie a un hacker etico la trasmissione di Salvo Sottile dimostra quanto sia facile entrare nella nostra vita con un click e come i dati possano poi essere venduti nel dark web. L’inchiesta torna anche sul caso dei presunti dossieraggi Striano- Laudati su cui indaga la procura di Perugia e che sta facendo emergere un quadro preoccupante per le istituzioni. Per la prima volta in tv parla Gaetano Pascale, l’ex funzionario della Squadra Mobile di Roma che nel 2003 era a capo di un pool investigativo in procinto di smantellare il sistema criminale della Capitale.

Tra le altre inchieste della trasmissione condotta da Salvo Sottile le storia incredibile di un traffico di bambini che riguarda l’Italia da vicino; il dramma degli anziani non autosufficienti e i ricoveri impropri nei reparti di lungo degenza; infine il racconto di pericolose specie aliene che fino a qualche decennio fa non erano presenti nel nostro Paese ma che, a causa del riscaldamento climatico e della globalizzazione, lo hanno raggiunto, procurando danni significativi ai cittadini e all’ecosistema. Ospiti in studio: Selvaggia Lucarelli, Antonella Viola, Elsa Fornero.

Streaming e tv

Dove vedere Farwest in diretta tv e in streaming? Il programma di Salvo Sottile va in onda ogni lunedì su Rai 3 in prima serata. Anche in streaming e on demand su RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.