Farwest: anticipazioni e ospiti oggi programma Salvo Sottile su Rai 3, 1 novembre

Farwest è il nuovo programma di Salvo Sottile in onda in prima serata su Rai 3 ogni lunedì. Un viaggio attraverso i far west d’Italia, le terre di confine in cui le regole sono saltate e a pagare sono sempre i più deboli. Vediamo insieme le anticipazioni, le storie, le inchieste, i servizi e gli ospiti della puntata di oggi, 1 novembre 2024.

Anticipazioni

Il decoro urbano della città di Roma, a poche settimane dall’apertura della Porta Santa; la vicenda della prostituzione minorile a Bari; il business in crescita dei furti d’auto; un viaggio nelle cliniche della longevità: queste alcune delle inchieste della quarta puntata di “Farwest”.

A poche settimane dall’apertura della Porta Santa, in quali condizioni si trova la Capitale, che dovrà accogliere 35 milioni di pellegrini? “Farwest” è andato a verificare la situazione del decoro urbano di Roma. La seconda inchiesta parte invece dal caso di cronaca della prostituzione minorile a Bari per raccontare un fenomeno molto più ampio: gli adolescenti che vendono le proprie immagini e il proprio corpo sul web. Negli abissi di Telegram sono in agguato centinaia di predatori di minorenni: “Farwest” è riuscito a incontrarne uno. E poi, il business milionario delle auto cannibalizzate è in costante aumento in Italia e i pezzi di ricambio vengono rivenduti al mercato nero. Un’inchiesta del programma svela il modus operandi delle organizzazioni criminali al centro di questi traffici.

In chiusura, la nuova parola d’ordine per attrarre capitali internazionali è “longevità”. Dalle medical spa dei vip alle truffe online sugli elisir di lunga vita, fino al biohacking, vero e proprio hackeraggio del patrimonio biologico e genetico dell’uomo. Sullo sfondo un business milionario e l’ultima mania social che investe giovanissimi alle prese con dannosi trattamenti anti-age.

Streaming e tv

Dove vedere Farwest in diretta tv e in streaming? Il programma di Salvo Sottile va in onda ogni lunedì su Rai 3 in prima serata. Anche in streaming e on demand su RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.