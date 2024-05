Eurovision 2024, quando canta Angelina Mango (Italia): data e orario

Angelina Mango con La noia è la cantante che rappresenta l’Italia all’Eurovision Song Contest 2024. Il nostro Paese è uno dei cosiddetti Big Five, i cinque Paesi che sono già qualificati di diritto alla finale. Angelina Mango comunque parteciperà anche alla seconda semifinale, in programma giovedì 9 maggio, pur non essendo in gara. Avremo quindi modo di ascoltarla due volte, nella seconda semifinale e nella finalissima dell’11 maggio. In particolare, secondo la scaletta della seconda semifinale, Angelina Mango si esibirà per quart’ultima. Non è stata invece resa nota al momento la scaletta della finale.

Malta, Sarah Bonnici – “Loop”

Albania, Besa – “Titan”

Grecia, Marina Satti – “Zari”

Svizzera, Nemo – “The code”

Cechia, Aiko – “Pedestal”

Francia, Slimane – “Mon amour” (Già in finale)

Austria, Kaleen – “We will rave”

Danimarca, Saba – “Sand”

Armenia, Ladaniva – “Jako”

Lettonia, Dons – “Hollow”

Spagna, Nebulossa – “Zorra” (Già in finale)

San Marino, Megara -“11:11”

Georgia, Nutsa – “Firefighter”

Belgio, Mustii – “Before the party’s over”

Estonia, 5Miinust & Puuluup – “(Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi”

Italia – Angelina Mango – “La noia” (Già in finale)

Israele, Eden Golan – “Hurricane”

Norvegia, Gåte – “Ulveham”

Paesi Bassi, Joost Klein – “Europapa”

La versione de La Noia che Angelina Mango presenterà in gara all’Eurovision Song Contest 2024 sarà più breve rispetto a quella che ha vinto il Festival di Sanremo e che abbiamo ascoltato in questi mesi. Il regolamento della kermesse europea fissa a 3 minuti la durata massima dei brani in gara e per questo la giovane artista ha dovuto accorciare La Noia di 9 secondi. In particolare è stata tagliata una doppia ripetizione della frase È la cumbia della noia nel secondo ritornello. “Voglio vivere questa esperienza che è una celebrazione della musica di tutti i Paesi, voglio godermela”, ha dichiarato Angelina.

Eurovision Song Contest 2024: location

Quest’anno la manifestazione si svolgerà a Malmö, in Svezia, nazione vincitrice della passata edizione con il brano Tattoo di Loreen. La location dello show sarà la Malmö Arena, un moderno complesso polifunzionale situato nel cuore della città, la cui capienza è di 16.000 posti. Malmö è la terza città più grande della Svezia. Ha 330.000 abitanti. È stata già lo scenario dell’Eurovision Song Contest per ben due volte: già nel 1992 e nel 2013 la kermesse è andata in scena lì. La Svezia ospita l’Eurovision Song Contest per la settima volta, dopo aver già ospitato la competizione a Stoccolma nel 1975, 2000 e 2016 e a Göteborg nel 1985.