Euphoria, le anticipazioni della prima puntata in onda su Sky Atlantic

Euphoria arriva su Sky Atlantic. A partire da giovedì 26 settembre 2019, in seconda serata saranno mandati in onda i primi due episodi della chiacchieratissima serie tv di HBO.

Nonostante la critica l’abbia approvata come una piccola perla televisiva, in molti invece si sono scagliati contro l’impatto furente di questa serie, che si presenta schietta, cruda e sincera come poche.

Ma cosa sappiamo di Euphoria? E dei suoi personaggi? Vediamo qual è la trama dei primi due episodi.

Tutto quello che c’è da sapere su Euphoria

Euphoria, i primi due episodi | Prima puntata

Nella prima puntata di Euphoria, vediamo Rue Bennet tornare a casa dopo essere stata in rehab a causa di un’overdose. Rue ha soltanto 17 anni e la dipendenza è troppo forte da combattere così, nonostante abbia da poco lasciato la clinica, torna alle vecchie abitudini chiedendo aiuto al suo amico nonché spacciatore di fiducia, Fezco.

Jules è la nuova arrivata, a scuola subito la invitano a una festa organizzata a casa di una delle stelle del football del liceo, ma in un primo momento decide di declinare.

Poi, dopo una pessima esperienza con un tizio conosciuto tramite un’app di dating, Jules si presenta alla festa così come Rue, la quale a sua volta aveva chiesto aiuto alla ex migliore amica per superare un test delle urine (voluto fortemente dalla madre per capire se la figlia stesse rigando dritto).

Ecco cosa succede alla festa:

Cassie e McKay sono al primo anno di università e cominciano a frequentarsi, ma lui teme che lei sia una facile.

sono al primo anno di università e cominciano a frequentarsi, ma lui teme che lei sia una facile. Maddy è la ragazza più popolare della scuola e rivede il suo ex Nate, così decide di farlo ingelosire buttandosi in piscina con il primo ragazzo che trova a portata di mano, facendoci sesso davanti a tutti.

è la ragazza più popolare della scuola e rivede il suo ex Nate, così decide di farlo ingelosire buttandosi in piscina con il primo ragazzo che trova a portata di mano, facendoci sesso davanti a tutti. Kat , migliore amica di Maddy, vuole perdere la verginità.

, migliore amica di Maddy, vuole perdere la verginità. Nate si ubriaca di brutto dopo la piazzata di Maddy e medita vendetta.

La festa raggiunge l’apice quando finalmente, fuori dalla villa, Rue e Jules s’incontrano per la prima volta.

Euphoria, cosa succede nella seconda parte | Prima puntata

Nel secondo episodio di Euphoria, il protagonista è Nate. Sin da bambino, Nate ha sempre voluto soddisfare il piacere del padre, comportandosi come un perfetto soldato, ligio al dovere e sempre al passo con il successo.

Finché un giorno Nate scopre che il padre così perfetto non è, perché cela un segreto che lo scombussola fin nel midollo. Da quel momento, Nate cerca di camuffare la sua mente disturbata ma, dopo quello che è successo alla festa con Maddy, il ragazzo decide di punire quello che è andato a letto con lei davanti a tutti.

Rue nel frattempo deve affrontare il secondo giorno di scuola e ripensa alla morte del padre, che l’ha spinta tra le braccia della droga.

Kat deve affrontare uno scandalo ma, anziché disperarsi, decide di prendere i limoni e farci una limonata. Jules nel frattempo chatta con uno sconosciuto invaghendosi all’instante, ma Rue si raccomanda di andarci piano.

Cassie e McKay hanno un litigio a causa di un fraintendimento e Rue incontra Fentanyl da Fezco.

La prima puntata di Euphoria va in onda giovedì 26 settembre 2019 alle ore 23:15 su Sky Atlantic.