E.T. L’extraterrestre torna su Italia 1: tutto sull’amato film di Spielberg

Su Italia 1 torna E.T. L’extraterrestre, uno dei film più amati degli anni ’80 che porta la firma di Steven Spielberg. Il celebre film di fantascienza ha incantato intere generazioni e ancora oggi suscita il suo interesse. Questo film ha aperto la strada a un nuovo genere cinematografico, pellicole più personali incentrate sulle emozioni. Vincitore di 4 premi Oscar, E.T. L’extraterrestre è nato dall’immaginazione di Spielberg, nel vero senso del termine! Era il suo amico immaginario, creato per affrontare il trauma del divorzio dei genitori. Quei ricordi riaffiorarono alla mente nel 1978 e da quel momento ha deciso di trasformarlo in un film. Per scegliere il protagonista perfetto, il regista fece il provino a 300 ragazzi, ma soltanto Henry Thomas seppe conquistarlo.

Sapevate che la scena del volo in bicicletta, così iconica per il film, in realtà è un omaggio a “Miracolo a Milano” di Vittorio De Sica? Spielberg ha amato tantissimo quel film.

Tra le curiosità più importanti ce n’è una recentissima: E.T. ha un sequel, un cortometraggio realizzato in collaborazione con Sky per illuminare il Natale.

E.T. torna a casa! Riabbraccia Elliott in uno spot per Natale

E.T. L’extraterrestre, la trama

E.T. L’extraterrestre parte con l’arrivo di una navicella proveniente da un pianeta alieno che dimentica sulla Terra uno dei membri di spedizione. Quel piccolo alieno viene trovato da Elliot, un bambino di 10 anni che decide di adottarlo e portarlo a casa con sé, scambiandolo per uno strano animale. La madre, però, non ne è a conoscenza ed Elliot preferisce tenerlo segreto. Così, insieme ai fratelli, proverà a riportare E.T. a casa sua.

E.T. L’extraterrestre, il cast

Nel cast vediamo Henry Thomas, Dee Wallace-Stone, Peter Coyote, Robert MacNaughton, Drew Barrymore, K.C. Martel, Sean Frye, C. Thomas Howell, David M. O’Dell, Richard Swingler, Frank Toth, Erika Eleniak.

E.T. L’extraterrestre, dove vedere il film: tv e streaming

Come fare per vedere E.T. L’extraterrestre in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – mercoledì 29 aprile 2020 – a partire dalle 21.20 su Italia 1.

La rete “giovane” di Mediaset è disponibile gratuitamente al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre o al tasto 506 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder.

Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente il film sulla piattaforma di MediasetPlay, che permette di seguire il film in streaming su pc, tablet o smartphone. Una semplice registrazione con mail o social network, vi darà accesso a tutti i contenuti Mediaset in live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

Dove vedere Italia 1 in streaming

Potrebbero interessarti Meraviglie – La penisola dei tesori: Un viaggio nella storia stasera su Rai 1 Chi è Monica, la moglie di Alberto Angela | Foto La Compagnia del Cigno: quante puntate, durata episodi