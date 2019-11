E.T. ritorna dopo 37 anni per illuminare il Natale: lo spot che vi commuoverà

E.T. è tornato. Sono passati 37 anni da quando l’extra terrestre preferito di Steven Spielberg è entrato nel cuore di Elliott, ma è in occasione del Natale che i due amici possono finalmente riabbracciarsi.

Uno spot natalizio che commuoverà anche i più diffidenti, quello che vede protagonisti un pimpante E.T. e una versione adulta di Elliott, ormai marito e papà di due bambini.

Ma non si è mai troppo grandi per l’amicizia, e neanche per E.T. Il caro extra terrestre è tornato in visita sulla Terra come protagonista di uno spot televisivo, mandato in onda negli Stati Uniti in occasione della Festa del Ringraziamento. Il video, realizzato per Comcast, segna la prima collaborazione con Sky per promuovere il servizio SkyQ.

E.T., il ritorno di una grande amicizia

Era il 1982 quando un simpatico extra terrestre vagava sulla costa nord occidentale della California e a trovarlo fu il piccolo Elliott: da quel momento, i due sono diventati grandi amici.

E quale migliore occasione del Natale per ricordare una grande amicizia? Radunati attorno al camino, pronti per una maratona di film a tema, E.T. rivive le emozioni di una volta, anche se adesso Elliott è cresciuto (come del resto l’attore che lo interpreta, Henry Thomas) e ha una sua famiglia a cui badare.

Il video in formato integrale dura ben quattro minuti e vede E.T. entrare a contatto con le novità del pianeta Terra dopo quasi quarant’anni di assenza: scopre come navigare in internet oppure come utilizzare il telecomando per guardare i film di Natale in tv.

Ma anche E.T. ha una famiglia, come Elliott, e vuole tornare da loro. Così, come nel film del 1982, l’extra terrestre vola in sella alla bicicletta, in compagnia dei figli di Elliott: E.T. è pronto a tornare a casa.

Potrebbero interessarti Anticipazioni Uomini e Donne oggi, 29 novembre 2019 | Trono classico o over? Adrian, gli ascolti tv della quarta puntata dello show di Celentano su Canale 5 J-Ax annuncia il concerto su una nave di Costa Crociere

La favola senza tempo raccontata da Spielberg riprende vita per ricordarci di riprendere i contatti in tempo per le festività.

Di sotto, la versione italiana (e ridotta) proposta da Sky.