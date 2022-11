Esterno notte: le anticipazioni (trama e cast) della terza e ultima puntata

Stasera, giovedì 17 novembre 2022, su Rai 1 alle ore 21,25 va in onda la terza e ultima puntata di Esterno notte, la serie evento diretta da Marco Bellocchio che racconta i tragici giorni del rapimento di Aldo Moro, visti attraverso i molteplici punti di vista dei personaggi che di quella tragedia furono protagonisti e vittime. In tutto tre puntate tutte in onda in prima serata tv. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama (storia vera)

Nella terza e ultima puntata, Eleonora Moro (Margherita Buy) tenta invano di ottenere la liberazione del marito Aldo Moro confrontandosi con i suoi colleghi di partito e papa Paolo VI. La posizione prevalente però è quella della linea dura contro le Brigate Rosse, che non prevede trattative.

“Ho voluto stavolta farne una serie – ha detto il regista – per raccontare l’Esterno di quei 55 giorni italiani stando però fuori dalla prigione tranne che alla fine, all’epilogo tragico. Esterno notte perché stavolta i protagonisti sono gli uomini e le donne che agirono fuori della prigione, coinvolti a vario titolo nel sequestro: la famiglia, i politici, i preti, il Papa, i professori, i maghi, le forze dell’ordine, i servizi segreti, i brigatisti in libertà e in galera, persino i mafiosi, gli infiltrati”.

Cast

Abbiamo visto la trama della terza e ultima puntata di Esterno notte, ma qual è il cast della serie evento in onda su Rai 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Fabrizio Gifuni: Aldo Moro

Margherita Buy: Eleonora Moro

Eva Cela: Agnese Moro

Toni Servillo: Papa Paolo VI

Fausto Russo Alesi: Francesco Cossiga

Daniela Marra: Adriana Faranda

Gabriel Montesi: Valerio Morucci

Davide Mancini: Mario Moretti

Emmanuele Aita: Lanfranco Pace

Paolo Pierobon: Cesare Curioni

Fabrizio Contri: Giulio Andreotti

Pier Giorgio Bellocchio: Domenico Spinella

Jacopo Cullin: Luigi Zanda

Antonio Piovanelli: Don Pasquale Macchi

Bruno Cariello: Prete Santa Chiara

Gigio Alberti: Benigno Zaccagnini

Miguel Gotor: giudice

Luca Lazzareschi: Franco Ferracuti

Streaming e diretta tv

Abbiamo visto trama e cast di Esterno notte, ma dove vedere le puntate in diretta tv e live streaming? La serie tv andrà in onda lunedì 14, martedì 15 e giovedì 17 novembre alle ore 21,25 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere tutti i programmi andati in onda sulla Rai da pc, tablet, smartphone e smartTv tramite la connessione internet.