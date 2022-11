Esterno notte: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata

Stasera, martedì 15 novembre 2022, su Rai 1 alle ore 21,25 va in onda la seconda puntata di Esterno notte, la serie evento diretta da Marco Bellocchio che racconta i tragici giorni del rapimento di Aldo Moro, visti attraverso i molteplici punti di vista dei personaggi che di quella tragedia furono protagonisti e vittime. In tutto tre puntate tutte in onda in prima serata tv. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama (storia vera)

Nella seconda puntata, mentre Aldo Moro (Fabrizio Gifuni) è nelle mani delle Brigate Rosse, Paolo VI (Toni Servillo), amico della famiglia, segue con attenzione la vicenda; il Pontefice, malato, deve rinunciare alla Via Crucis. Intanto il dubbio comincia a insinuarsi nella mente della terrorista Adriana Faranda.

“Ho voluto stavolta farne una serie – ha detto il regista – per raccontare l’Esterno di quei 55 giorni italiani stando però fuori dalla prigione tranne che alla fine, all’epilogo tragico. Esterno notte perché stavolta i protagonisti sono gli uomini e le donne che agirono fuori della prigione, coinvolti a vario titolo nel sequestro: la famiglia, i politici, i preti, il Papa, i professori, i maghi, le forze dell’ordine, i servizi segreti, i brigatisti in libertà e in galera, persino i mafiosi, gli infiltrati”.

Cast

Abbiamo visto la trama della seconda puntata di Esterno notte, ma qual è il cast della serie evento in onda su Rai 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli: