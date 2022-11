Perché Esterno notte non va in onda: il motivo e quando verrà trasmessa l’ultima puntata

Perché Esterno notte non va in onda stasera, mercoledì 16 novembre 2022, su Rai 1? Ve lo diciamo subito: nessun cambio di programma, la Rai – già da tempo – ha deciso di mandare in onda le tre puntate della serie tv diretta da Marco Bellocchio lunedì 14, martedì 15 e giovedì 17. Stasera su Rai 1 infatti andrà in onda l’amichevole Albania-Italia.

Quando verrà trasmessa l’ultima puntata di Esterno notte? La risposta ve l’abbiamo già data qui sopra, ma ripetiamo: l’ultimo atto della serie tv sarà trasmesso domani, giovedì 17 novembre 2022, alle ore 21,25 su Rai 1.

Cast

Abbiamo visto perché Esterno notte oggi non va in onda, ma qual è il cast della serie evento in onda su Rai 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli: