Ennio Doris – C’è anche domani: trama, cast e streaming del film

Questa sera, domenica 24 novembre 2024, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Ennio Doris – C’è anche domani, film biografico del 2024 diretto da Giacomo Campiotti e liberamente ispirato all’autobiografia C’è anche domani del noto imprenditore e banchiere italiano Ennio Doris. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Settembre 2008. Con il crollo della Lehman Brothers ha inizio una pesante crisi economica. Ennio Doris, proprietario e fondatore di Banca Mediolanum, decise di rimborsare i clienti che avevano acquistato titoli in perdita prelevando i fondi dai suoi conti privati e con l’aiuto del suo socio Silvio Berlusconi.

Ennio Doris – C’è anche domani: il cast

Abbiamo visto la trama di Ennio Doris – C’è anche domani, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Massimo Ghini: Ennio Doris

Lucrezia Lante Della Rovere: Lina Tombolato

Daniel Santantonio: Ennio Doris da giovane

Emma Benini: Lina Tombolato da giovane

Eugenio Franceschini: Massimo Doris

Giulia Vecchio: Sara Doris

Alessandro Bertolucci: Silvio Berlusconi

Maurizio Donadoni: Berto Doris

Antonio Nicolai: Ennio Doris bambino

Streaming e tv

Dove vedere Ennio Doris – C’è anche domani in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – domenica 24 novembre 2024 – alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.