Endless Love: le anticipazioni e la trama della puntata in onda il 31 ottobre su Canale 5

Questa sera, giovedì 31 ottobre 2024, alle ore 21.20 su Canale 5 va in onda una puntata di Endless Love, la popolare fiction di successo in onda ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì alle 14.10. Questa sera appuntamento speciale in prima serata, in occasione della fine della prima stagione e l’inizio della seconda. Non è da escludere che se gli ascolti saranno buoni, si possa decidere di puntare su nuovi appuntamenti sempre in prime time su Canale 5. Vediamo insieme le anticipazioni e la trama di stasera.

Anticipazioni e trama

Deniz ha un’allergia alle fragole, ma il medico che visita la bambina si insospettisce perché Nihan e Kemal dicono di aver dimenticato i documenti a casa. Non avendo neppure registrato la bambina all’ingresso dell’ospedale, il medico avverte la polizia. Hakan riceve l’avviso di scomparsa e blocca l’intera zona per perquisire le abitazioni in cui pensa possano nascondersi.

Nihan cerca disperatamente di parlare con Galip per convincerlo a ritirare la denuncia che Emir ha presentato contro Kemal, accusandolo di rapire Deniz. Sebbene Kemal, Fehime e Huseyin siano stati arrestati, i genitori vengono rilasciati subito, mentre Kemal rimane in custodia. Emir si reca in prigione da Kemal e gli fa ascoltare una registrazione in cui Deniz lo chiama papà, cercando di distruggerlo psicologicamente. Kemal non si lascia intimidire e lo minaccia. All’esterno, Emir insulta Hakan mentre lo accompagna via. Fuori dal commissariato, Fehime esplode di rabbia contro Emir, che risponde con sarcasmo. Ma c’à una luce in fondo al tunnel: Zehra, avvocato di Emir e conoscitrice dei suoi segreti, si offre di difendere Kemal e avvia una causa per la paternità della bambina contro Emir. Kemal teme che questo possa danneggiare Nihan, ma Zehra lo rassicura che la notizia non trapelerà: basta che Nihan affermi che il bambino è di Kemal.

Leyla convince il signor Ifran a non partecipare al consiglio direttivo, permettendo a Nihan di prendere il controllo dell’azienda. Questo le consente di opporsi al progetto di Emir, guadagnando tempo e riducendo il suo potere. Nel frattempo, Kemal interroga Cumhur con l’aiuto di Ayhan. Inizialmente, Cumhur è riluttante a rivelare informazioni, ma grazie alle tecniche di persuasione di Ayhan, confessa di essere stato pagato per liberare il corridoio dell’ospedale e di aver portato una divisa da inserviente in un bar vicino. Non ha però idea di chi lo abbia ingaggiato. Anche di fronte a una foto di Emir, continua a negare di conoscerlo. Kemal scopre che Zeynep vive con Hakan; inizialmente, questa notizia lo preoccupa, ma dopo una conversazione tra i due, tutto si risolve per il meglio.

Streaming e tv

Dove vedere Endless Love in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Canale 5 questa sera, giovedì 31 ottobre 2024, alle ore 21.20 e in streaming su Mediaset Infinity.