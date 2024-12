Endless Love: le anticipazioni e la trama della puntata in onda il 3 dicembre su Canale 5

Questa sera, martedì 3 dicembre 2024, alle ore 21.20 su Canale 5 va in onda una puntata di Endless Love, la popolare fiction di successo in onda ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì alle 14.10. Questa sera appuntamento speciale in prima serata, in occasione della fine della prima stagione e l’inizio della seconda. Non è da escludere che se gli ascolti saranno buoni, si possa decidere di puntare su nuovi appuntamenti sempre in prime time su Canale 5. Vediamo insieme le anticipazioni e la trama di stasera.

Anticipazioni e trama

Il commissario Mercan si presenta a Casa Soydere all’ora di cena per tendere una trappola a Tarik. Kemal si rende subito conto di quali siano le intenzioni del commissario ed accorre in soccorso del fratello. Tuttavia, il giorno seguente, Tarik, stanco di questa situazione, confessa la verità all’ingegnere. Intanto, il cadavere di Ozan viene ritrovato e, quindi, si può finalmente procedere con l’autopsia. In un secondo momento, Kemal informa Zeynep che non è stata lei a togliere la vita ad Ozan: quando gli ha messo il cuscino in faccia, lui aveva già il veleno in circolo. Zeynep, allora, si affretta a prendere le difese di Tarik, assicurandogli che tutte le azioni commesse da quest’ultimo siano state fatte per proteggerla; il protagonista le assicura che non denuncerà il fratello. Nel mentre, però, Nihan ha costretto Asu a rivelarle che l’assassino di Ozan è Tarik. Nel frattempo, Vildan aspetta con ansia il risultato dell’autopsia sul corpo del figlio. Ora il commissario Mercan confida al Soydere e all’amata che Ozan non è morto né per soffocamento né per avvelenamento, bensì per impiccagione. In seguito, Leyla scopre che dietro i profitti dell’azienda c’è una frode, e al contempo Tarik confessa a Zeynep di aver tolto la vita ad Ozan, pensando che fosse già morto dopo che lei aveva provato a soffocarlo. Dopodiché, la giovane si reca in ospedale con Emir, il quale assiste all’ecografia; questo momento spingerà Zeynep a prendere una drastica decisione. In conclusione, il commissario Mercan richiede un mandato di perquisizione per l’appartamento di Tufan e Gurcan, dove trova una chiavetta con il video in cui si vede Tarik che impicca Ozan.

Streaming e tv

Dove vedere Endless Love in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Canale 5 questa sera, martedì 3 dicembre 2024, alle ore 21.20 e in streaming su Mediaset Infinity.