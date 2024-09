Endless Love: le anticipazioni e la trama della puntata in onda il 27 settembre su Canale 5

Questa sera, 27 settembre 2024, alle ore 21.20 su Canale 5 va in onda una puntata di Endless Love, la popolare fiction di successo in onda ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì alle 14.10. Questa sera appuntamento speciale in prima serata, in occasione della fine della prima stagione e l’inizio della seconda. Non è da escludere che se gli ascolti saranno buoni, si possa decidere di puntare su nuovi appuntamenti sempre in prime time su Canale 5. Vediamo insieme le anticipazioni e la trama di stasera.

Anticipazioni e trama

Emir sta consegnando una valigetta con del denaro a Reshat: vuole farlo partire dopo che ha tradito Kemal. Contemporaneamente, Galip, che ha accettato di essere complice del figlio per inscenare il proprio rapimento, si fa trovare da Kemal nel magazzino di Zehir utilizzato come finta location dei sequestratori. Intanto Nihan si è fatta accompagnare in un magazzino, dove sta avvenendo l’incontro tra Emir e Reshat. Inavvertitamente fa un rumore e mette sull’avviso i due uomini, che cominciano a cercarla. Per nascondersi si rifugia nella ghiacciaia. Nihan è bloccata dentro, comincia ad andare in ipotermia e chiama al telefono Kemal. Kemal riceve la chiamata mentre è messo alle strette da Galip e la polizia sta arrivando sul posto. Invece di restare per provare a discolparsi, Kemal decide di scappare per andare a salvare Nihan. Intanto, Asu decide di suicidarsi per essere stata abbandonata ancora una volta da Kemal e chiama, senza risposta, sia Nihan che Kemal.

Nihan riceve una telefonata di Emir mentre è in clinica con Kemal, dopo avere soccorso Asu. È costretta a rivelargli il nome della clinica dove si trovano e così Emir avverte la polizia, che irrompe in ospedale per catturare Kemal ma senza successo: l’uomo è già fuggito. Kemal e Zehir ricostruiscono il meccanismo della trappola che ha incastrato Kemal: i loro nemici hanno falsificato in qualche modo la firma di Zehir, intestandogli il magazzino dove era nascosto Galip. Kemal si rifugia da Ayhan e Nihan, preoccupata per lui, lo raggiunge insieme a Leyla per convincerlo a usare la registrazione che lo scagionerebbe. Kemal però si rifiuta: se lo facesse esporrebbe Nihan a un pericolo enorme e comunque ha in mente un altro piano per salvarsi. Galip suggerisce alla polizia di cercare Kemal da Ayhan. Zeynep, mentre si trova nella centrale di polizia, sente che la polizia farà irruzione nel luogo dove è nascosto suo fratello.

Mentre si nascondono nel deposito di Ayhan, Kemal confessa a Nihan che sarebbe voluto fuggire insieme a lei per costruire una famiglia. Nihan, pur promettendogli di rimanere al suo fianco, lo spinge a riflettere sull’amore che Asu prova per lui. Nel frattempo, Zeynep giunge in ospedale e vede Emir parlare con Asu, il che la spinge a credere che i due abbiano una relazione clandestina, così minaccia Emir di raccontare tutto. Emir, però, le fa intendere che conosce la verità sulla morte di Ozan e la costringe al silenzio.

Streaming e tv

Dove vedere Endless Love in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Canale 5 questa sera, 27 settembre 2024, alle ore 21.20 e in streaming su Mediaset Infinity.