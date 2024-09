Endless Love: le anticipazioni e la trama della puntata in onda il 13 settembre su Canale 5

Questa sera, 13 settembre 2024, alle ore 21.20 su Canale 5 va in onda una puntata di Endless Love, la popolare fiction di successo in onda ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì alle 14.10. Questa sera appuntamento speciale in prima serata, in occasione della fine della prima stagione e l’inizio della seconda. Non è da escludere che se gli ascolti saranno buoni, si possa decidere di puntare su nuovi appuntamenti sempre in prime time su Canale 5. Vediamo insieme le anticipazioni e la trama di stasera.

Anticipazioni e trama

Alla cena irrompe Tarik, visibilmente ubriaco e disperato. Annuncia di essere rovinato e di non sapere più come uscire dalla morsa degli usurai. Kemal decide di aiutarlo ma lui rifiuta. Tarik, infatti, pensa di essere in quella situazione solo perché Ayahn vorrebbe umiliare Kemal facendo in modo che si presenti da lui a perorare la causa del fratello.

Ayhan attende invano l’arrivo di Tarik. Nihan arriva all’ospedale con Deniz febbricitante, accompagnata da Kemal. Quando il dottore che la visita dice che potrebbe essere necessaria una trasfusione da uno dei genitori, il gruppo sanguigno di Nihan non corrisponde. Kemal, che crede di essere il padre di Deniz, chiede spiegazioni e il dottore, mentendo, dice che il gruppo della bambina è O RH negativo. Sopraggiunge Emir, che di fronte al favore fatto a Nihan e la bambina, ringrazia Kemal nonostante i dissapori e lo congeda. Deluso e sconcertato, Kemal va da Asu e fissa con lei la data del matrimonio. Più tardi, Nihan va su tutte le furie scoprendo che Emir, complice il medico, ha provocato artificialmente la febbre alla bambina per poter far sapere in questo modo a Kemal che non ne era il padre. Nihan racconta a Deniz una favola dove parla di sè e dei suoi piani. Kemal mette sotto torchio Satki mentre fa gettare il calcestruzzo di pessima qualità sabotando i lavori del suo gruppo.

Nel corso della puntata di stasera di Endless Love, Nihan incontra Kemal nel cantiere della scuola e scopre che l’uomo ha deciso di far dedicare a Ozan il dormitorio. Nihan si infuria e lo aggredisce, non sarà un cartello in onore di Ozan a lavare le colpe che lei gli attribuisce. Ma Kemal, determinato a ricomporre la vera dinamica che ha portato Ozan alla morte, incarica la ex guardia carceraria Omer, suo prigioniero, di procurargli la registrazione della telefonata fatta da Ozan prima del suicidio. Sitki, a sua volta nel covo, prima implora Kemal di liberarlo dalla prigionia e poi corre da Emir a spifferargli le intenzioni di Kemal: Emir così lo incarica di anticipare le mosse del nemico, procurando a lui quella registrazione. Kemal poi arriva senza annunciarsi a casa di Tufan e si fa dare le foto che ritraggono il bacio tra Emir e Zeynep. Hakan, preoccupato per suo fratello Safak, chiede a Emir di licenziarlo, ma l’uomo si rifiuta: ha salvato la vita del ragazzo pagando per la sua operazione chirurgica e ora riscuote il suo credito.

Streaming e tv

Dove vedere Endless Love in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Canale 5 questa sera, 13 settembre 2024, alle ore 21.20 e in streaming su Mediaset Infinity.