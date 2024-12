Endless Love: le anticipazioni e la trama della puntata in onda il 12 dicembre su Canale 5

Questa sera, giovedì 12 dicembre 2024, alle ore 21.20 su Canale 5 va in onda una puntata di Endless Love, la popolare fiction di successo in onda ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì alle 14.10. Questa sera appuntamento speciale in prima serata, in occasione della fine della prima stagione e l’inizio della seconda. Non è da escludere che se gli ascolti saranno buoni, si possa decidere di puntare su nuovi appuntamenti sempre in prime time su Canale 5. Vediamo insieme le anticipazioni e la trama di stasera.

Anticipazioni e trama

Nihan e Kemal nutrono il sospetto che i Kozcuoglu siano coinvolti nel mistero che circonda Leyla e continuano a esplorare le ragioni che li hanno indotti a cercare di farla tacere. Vanno a parlare con Mujgan e scoprono che trent’anni prima la Kozcuoglu Holding ha attraversato una brutta crisi, dalla quale si è salvata solo grazie alla vendita di una tenuta. I due si recano sul posto e notano che il terreno è brullo e arido, esattamente come il campo al villaggio; perciò, chiedono a Niyazi di analizzarne un campione, nella speranza che possa dare loro qualche risposta. Nel frattempo, Asu convince il consiglio di amministrazione a mandare il padre in Cile al posto suo, come Responsabile di progetto. In questo modo, Galip resterà per un po’ lontano dai riflettori, al contrario di Emir, che è ancora in custodia cautelare. Nemmeno Zeynep riuscirà a farlo confessare di aver tentato di uccidere Kemal, ma la ragazza lo conosce meglio di chiunque altro ed è convinta della sua colpevolezza.

Mercan è in cerca di prove per incastrare chi ha appiccato l’incendio, mentre tiene Emir in custodia. Nel frattempo, Kemal e Nihan si godono il tempo con la piccola Deniz, sognando il loro futuro insieme. Adem rintraccia un sospettato legato al tentato omicidio di Leyla. Le condizioni di Leyla sono stabili, ma i suoi cari vivono nell’ansia, temendo per la sua guarigione. Sallabas trova un uomo che potrebbe rivelare il motivo per cui Leyla è stata attaccata. Zeynep da’ un ultimatum a Emir. Kemal e Nihan scoprono le indagini di Leyla. Mujgan fornisce informazioni vitali a Kemal. Galip deve partire per l’estero, ma la strada per l’aeroporto è bloccata.

Streaming e tv

Dove vedere Endless Love in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Canale 5 questa sera, giovedì 12 dicembre 2024, alle ore 21.20 e in streaming su Mediaset Infinity.