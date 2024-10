Endless Love: le anticipazioni e la trama della puntata in onda il 10 ottobre su Canale 5

Questa sera, 10 ottobre 2024, alle ore 21.20 su Canale 5 va in onda una puntata di Endless Love, la popolare fiction di successo in onda ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì alle 14.10. Questa sera appuntamento speciale in prima serata, in occasione della fine della prima stagione e l’inizio della seconda. Non è da escludere che se gli ascolti saranno buoni, si possa decidere di puntare su nuovi appuntamenti sempre in prime time su Canale 5. Vediamo insieme le anticipazioni e la trama di stasera.

Anticipazioni e trama

Emir è certo che la presenza di Deniz stia aiutando la madre a risvegliarsi dal suo lunghissimo coma ma Nihan è infastidita dal tempo che la figlia trascorre con suo marito. Dopo aver scoperto che le ha nascosto cose molto importanti del suo passato, Leyla mantiene le distanze da Ayhan. Zehir, invece, scopre che uno degli uomini che è stato pagato da Emir si chiama Raci Esindere ed è il proprietario di una clinica privata. Kemal riconosce l’uomo immediatamente dopo aver visto le sue le foto! Deniz ha la febbre altissima e Vildan corre alla clinica dopo aver avvertito Nihan, che accusa immediatamente Emir di aver somministrato alla bambina un medicinale per causarle questi sintomi. L’uomo nega e si scopre che la febbre è data dal primo spuntare dei dentini. Emir, furioso, mette Nihan davanti ad un bivio: preferisce che lui si prende cura della piccola come fosse sua o vuole che lui sia per lei un patrigno odioso?

Mentre Leyla continua ad interrogarsi sulla vera identità di Ayhan e sul legame con suo padre, Banu informa Emir che Zeynep è stata cacciata di casa a causa della loro tresca clandestina. Hakan vorrebbe aiutare la Soydere ma lei si rifiuta di accettare, mentre Kemal indaga sul gruppo sanguino di Deniz e sulle donazioni che Emir ha fatto alla clinica. Kemal continua a sospettare che Deniz possa essere sua figlia ma Emir ha fatto bene il suo lavoro e le prove sono irreperibili. Mentre sospetta che Nihan stia rivedendo il suo primo amore, Emir offre a Zeynep una casa in cui andare a vivere ma lei rifiuta, non volendo più essere accostata alla figura della sua amante. Mentre Tarik, sebbene deluso dal suo comportamento, si mette sulle tracce di Zeynep per assicurarsi che stia bene, Emir vorrebbe che Nihan partisse con sua madre per Los Angeles ma lei si rifiuta. Emir ha in mente un nuovo piano contro Kemal, mentre Leyla chiede aiuto a Nevzat per scoprire la natura del legame tra Ayhan e suo padre.

Streaming e tv

Dove vedere Endless Love in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Canale 5 questa sera, 10 ottobre 2024, alle ore 21.20 e in streaming su Mediaset Infinity.