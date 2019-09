Emmy Awards 2019, dove vedere l’evento in tv e in streaming

Anche quest’anno tornano gli Emmy Awards. Definiti gli Oscar della televisione, gli Emmy sono un riconoscimento importantissimo per il mondo dell’intrattenimento a livello internazionale il cui prestigio conferisce maggiore notorietà e importanza a una serie televisiva. L’edizione 2019 ha prefissato la fase del Primetime domenica 22 settembre.

Cosa sono gli Emmy Awards? Tutto quello che c’è da sapere

Tantissime sono le serie nominate agli Emmy 2019, ma qualcuna predomina sulle altre. Basterà dare un’occhiata alla lista delle nomination per capire che Game of Thrones ha grandissime possibilità di stracciare la concorrenza su tanti fronti. Dopo aver dominato le categorie tecniche, portando a casa dieci statue, la serie fantasy potrebbe infatti battere un altro record confermandosi la serie più amata (e discussa) dell’anno.

Ma dove seguire l’evento? Dove vederlo in streaming?

Emmy Awards 2019, streaming o tv

Gli Emmy Awards prendono vita in California, esattamente presso il Microsoft Theater di Los Angeles. Tale location è stata resa ufficiale a partire dal 2015.

L’evento viene condiviso in diretta streaming negli Stati Uniti sul canale FOX, che si occupa di curare l’evento.

Ma in Italia invece? Nessun problema, gli appassionati della televisione oltreoceano potranno seguire la diretta televisiva su Rai4.

Chi ha vinto le categorie tecniche degli Emmy Awards 2019: il trionfo di Game of Thrones

La 71esima edizione degli Emmy Awards verrà trasmessa a partire dalle ore 2 di notte in Italia, quindi a cavallo tra il 22 e il 23 settembre 2019, mentre a Los Angeles andrà in onda a partire dalle 17:00 e a New York dalle 20:00.

Potrebbero interessarti Emmy Awards 2019: cos’è il premio, le nomination e lo streaming Ascolti tv sabato 21 settembre 2019: qual è stato il programma più visto di ieri Stasera in tv, programmi e film di sabato 21 settembre 2019: Ulisse, Arrival, Amici Celebrities, Il cacciatore di giganti

Inoltre, chi vuole seguire principalmente l’evento tramite pc o smartphone può collegarsi non soltanto alla diretta di RaiPlay, ma anche ai canali social degli Emmy, in particolare il canale ufficiale YouTube della Television Academy che ha già mostrato in diretta anche la scelta delle nomination 2019 e che potete trovare qui.

Tutte le serie tv nominate agli Emmy Awards 2019

Quest’anno non ci sarà alcun presentatore agli Emmy (seguendo la linea guida degli Oscar 2019).