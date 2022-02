Chi è Elisa: carriera, canzoni e vita privata della cantante a Sanremo 2022

Elisa Toffoli è la cantante in gara al Festival di Sanremo 2022 con il brano O forse sei tu. Si tratta di uno dei 25 Big in gara in questa 72esima edizione, condotta da Amadeus. Si tratta di una delle cantanti di maggior successo, in particolare negli anni Duemila. Ha vinto il Festival nel 2001 con Luce. Artista versatile, è nota anche all’estero per aver cantato anche in inglese. Ma chi è Elisa, qual è la sua carriera, la vita privata, le canzoni, l’età? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Carriera e canzoni

Elisa Toffoli è nata a Trieste il 19 dicembre 1977 sotto il segno del sagittario. Originaria di Monfalcone e residente in provincia di Gorizia, ha esordito a 19 anni con l’album Pipes & Flowers. Si fa conoscere dal grande pubblico nel 2001 quando vince il Festival di Sanremo grazie a Luce (tramonti a nord est). Dopo il trionfo sul palco dell’Ariston, Elisa viene eletta miglior artista italiana agli MTV Europe Music Awards di Francoforte.

Particolarmente attenta alla musica nera e ai gruppi stranieri (i suoi modelli sono mostri sacri come Otis Redding, Aretha Franklin, Whitney Houston, Sarah Vaughan, Ray Charles, Ella Fitzgerald e Billie Holiday), le sue radici sono da ricercare nel blues e nel rock anni ’70, un repertorio che ha esplorato appena quattordicenne quando militava nei “Seven roads”, classico gruppetto di paese.

Del 2003 è il suo lavoro “Lotus”, che comprende novità come “Broken”, rivisitazioni di canzoni proprie come “Labyrinth” e rivisitazioni di grandi brani come “Almeno tu nell’universo” dell’indimenticabile Mia Martini. Nel 2006 celebra i suoi primi dieci anni di attività con “Soundtrack ’96-’06” che raccoglie i suoi pezzi più celebri oltre a brani inediti, tra i quali spicca “Gli ostacoli del cuore”, scritto per lei, e con lei interpretato da Luciano Ligabue.

Nel 2012 Elisa partecipa al mega evento di beneficenza Italia Loves Emilia a Campovolo e a fine novembre annuncia di aver scritto una canzone, Ancora qui, per il film di Tarantino Django Unchained. La canzone viene inserita nella lista delle settantacinque canzoni candidate all’Oscar alla Miglior canzone originale. Nel 2015 per la prima volta è direttore artistico nel programma Amici di Maria De Filippi, lanciando verso il successo i The Kolors. Nel 2016 viene riconfermata come direttrice all’interno della trasmissione.

Il suo ultimo album è uscito il 26 ottobre 2018, per la prima volta sotto l’etichetta Universal: si intitola Diari aperti e segna il ritorno della cantautrice alle canzoni in italiano. Dal disco viene tratto il 28 settembre un singolo scritto da Calcutta, Se piovesse il tuo nome, che ottiene un successo straordinario, rimanendo in vetta alla classifica delle canzoni più trasmesse in radio per diverse settimane. Partecipa al Festival di Sanremo 2022 con il brano O forse sei tu.

Vita privata: marito e figli

Elisa è sposata con Andrea Rigonat, uno dei membri della sua band, in particolare il chitarrista. I due si sono sposati a Grado nel settembre del 2015. “Abbiamo aspettato sette anni per sposarci, avevo paura di farlo subito, senza conoscere abbastanza profondamente l’altro”. Elisa ha due figli: la prima, Emma Cecile, è nata il 22 ottobre 2009; il secondo, Sebastian, è nato il 20 maggio 2013. Alla primogenita Elisa ha dedicato il brano A modo tuo, scritto da Ligabue. Su Instagram è seguita da oltre 1 milione 400mila persone.