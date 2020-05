Chiude La Prova del Cuoco? Elisa Isoardi commenta così

Elisa Isoardi dice la sua su una possibile chiusura de La Prova del Cuoco, programma Rai che – secondo quanto riportato da Dagospia – dovrebbe chiudere dopo vent’anni di messa in onda e al posto del programma dovrebbe tornare Antonella Clerici con un nuovo format a base di cucina, interviste e talk.

Elisa Isoardi, intervistata da Repubblica, ha risposto alle domande su una possibile ultima stagione del programma: “Non conosco queste voci, mi attengo ai fatti. Contano le decisioni ufficiali, non le chiacchiere e la decisione è di riprendere. Anzi vorrei ringraziare il direttore di Rai 1 Stefano Coletta, perché ci vuole coraggio nell’affrontare una programmazione in una situazione inedita, con le misure di sicurezza del caso. Comunque, anche se davvero fosse l’ultima stagione, continuerei con l’impegno e la passione di sempre, sorridendo fino all’ultima puntata”.

A Tiscali Elisa Isoardi ha ribadito la sua posizione sulla trasmissione e il futuro de La Prova del Cuoco: “Conosco e stimo D’Agostino però quando si fanno queste cose bisogna sempre pensare alle conseguenze. Per quanto mi riguarda ho le spalle larghe e le cose cerco di farmele scivolare addosso. Il che non vuol dire che io debba rimanere per forza a La Prova del Cuoco. Ma, attenzione, ci sono persone e quindi famiglie che lavorano con me. Ed è delicato quando si scrive, senza niente di ufficiale, che un programma viene chiuso. Bisogna informarsi. E, se così fosse, mi dispiacerebbe saperlo dai blog. Io comunque confido nel direttore, persona perbene che non credo dia notizie se non attraverso i canali ufficiali della Rai”.

