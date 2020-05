Stravolgimenti in casa Rai con Coletta: programmi cancellati, programmi nuovi e fiction in arrivo

In casa Rai il direttore Stefano Coletta farà un po’ di cambiamenti sui contenuti, sui titoli e anche sui volti televisivi. Come riporta Dagospia, tanto per cominciare Roberto Poletti e Valentina Bisti (torna al TG1) non faranno più parte di Unomattina. Anche per Milo Infante cambiano le carte in gioco: dopo la fascia estiva di Unomattina, il programma non sarà più una sua responsabilità, ma nella prossima stagione potremmo vederlo coinvolto in un talk informativo alle 14 sulla seconda rete della Rai, ospite di Ludovico Di Meo. Inoltre, pare che anche Lorella Cuccarini sia a rischio. La vita in Diretta, causa Coronavirus, ha avuto un ottimo riscontro in termini di auditel, ma per la prossima stagione televisiva si vorrebbe puntare a una conduzione singola, con la riconferma di Alberto Matano.

Chi ha già abbandonato invece la Rai è Alessandro Banfi, già diretto a TV8, mentre non è certa Monica Setta, il volto di Unomattina. In più, dopo vent’anni di messa in onda sarà cancellata dai palinsesti Rai “La prova del Cuoco”, quindi Elisa Isoardi, che lavora in Rai da prima della storia d’amore con Matteo Salvini, per ora punta alla partecipazione a Ballando con le stelle. Al posto de “La prova del cuoco” arriverà Antonella Clerici con un nuovo programma a base di cucina, interviste e talk. Il programma sarebbe prodotto da Stand By Me di Simona Ercolani, una decisione che sempre secondo Dagospia avrebbe creato del malumore da parte di Endemol, la società che produce La prova del Cuoco.

Cambiamenti in casa Rai: i programmi in stallo e quelli confermati, anche le fiction

Conferma in blocco per Storie Italiane con Eleonora Daniele, L’eredità con Flavio Insinna, i Soliti Ignoti con Amadeus, Italia Sì con Marco Liorni. L’unica certezza sembra essere Mara Venier con il suo Domenica In: per la stagione 2020/2021 la trasmissione resterà nelle sue mani grazie agli ascolti ottenuti. Nel primo pomeriggio feriale invece potrebbe essere collocata Francesca Fialdini con Di Mare alla direzione di rete e Orfeo al tg. Rai 1 vorrebbe trovare spazio anche per Serena Bortone. Lo stop ai set potrebbe ritardare il ritorno della serie “Il paradiso delle signore” molto apprezzata dal pubblico della Rai, per quanto riguarda le fiction invece in autunno il pubblico troverà al giovedì sera le nuove puntate di Doc con Luca Argentero, che ha sfiorato i 9 milioni di spettatori con il primo blocco di puntate. In più, il nuovo direttore della Rai ha già puntato alle nuove puntate de L’allieva e Nero a metà, oltre al Commissario Ricciardi, Vita in fuga e Io ti cercherò.

Da ottobre invece arriva la nuova edizione di Ballando con le stelle il martedì fieramente in tv con Milly Carlucci, previsto anche il ritorno di Tale e Quale Show il venerdì e il ritorno di Alberto Angela al sabato sera. Arriva anche un nuovo show di Fiorella Mannoia. Coletta e Salini vorrebbero anche la Carrà, per ora però niente di certo. Amadeus, inoltre, dato il boom di ascolti, potrebbe condurre per una seconda volta il Festival di Sanremo.

Estate in Rai: i programmi previsti in onda

Quest’estate invece su Rai 1 vedremo, a partire dal 29 giugno, Unomattina Estate condotto da Alessandro Baracchini e da Giorgia Cardinaletti. Alle 10:30 invece arriva un programma dedicato alla terza età con Anna Falchi e Beppe Convertini. Pierluigi Diaco invece si prepara per un’altra partecipazione a “Io e te” senza Sandra Milo e Valeria Graci. A La vita in diretta invece arriva Andrea Delogu, volto fresco, dopo il rifiuto di Ambra Angiolini. Per Reazione a catena, anche per il secondo anno è confermato Marco Liorni (riparte il 29 giugno). Anche per le altre reti restano saldi alcuni nomi importanti come Paolo Bonolis fermo su Canale 5, Giletti su La7 e Fabio Fazio su Rai 2. Ovviamente, come specifica Dagospia, tutto quello in programma è Coronavirus permettendo.

