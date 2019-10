El Camino, il film spin-off di Breaking Bad da oggi su Netflix

Venerdì 11 ottobre è una data importante per i fan di Breaking Bad perché su Netflix arriva, dopo tanta attesa, il film spin-off intitolato El Camino.

Il sequel di una delle serie televisive più amate di tutti i tempi racconterà di Jesse Pinkman (interpretato da Aaron Paul) dopo sei anni dalla fine di Breaking Bad.

Aaron Paul, ospite da Jimmy Kimmel, ha riassunto la serie televisiva in due minuti di monologo per rinfrescare la memoria a chi potrebbe non ricordare tutti i passaggi cruciali della serie.

El Camino, il riassunto di Breaking Bad di Paul Aaron prima di vedere il film

“Allora, c’è questo insegnante di chimica, che si chiama Walt (Walter White ndr), che si prende il cancro mentre sua moglie Skyler è incinta e suo figlio Walt Jr. non pensa ad altro che a fare colazione. Walt inizia a produrre metanfetamine per pagarsi le cure mediche, facendosi aiutare dal suo ex alunno Jesse (che sono io). Cuciniamo metanfetamine in un camper Winnebago, io dico bitch un sacco di volte, uccidiamo un po’ di persone con l’uso della scienza e io sciolgo un corpo dentro ad una vasca da bagno, che però cade dal soffitto e fa molto schifo. Ho già detto che al figlio di Walt piace tanto fare colazione?”

Ricordate di un ex professore di chimica (Walter White) che a 50 anni ha deciso di reinventarsi dandosi alla cucina di metanfetamina? Al suo fianco, come braccio destro, spunta un suo ex allievo, Jesse Pinkman.

Walter diventa quasi un padre per lui, per poi tramutarsi in avversario nell’ultima stagione. L’ultima volta che abbiamo visto Jesse era a bordo della sua auto, mentre si dava alla fuga. Ma ne El Camino è ufficialmente tornato.

Breaking Bad, 139 premi vinti in totale (16 Emmy, 2 Golden Globe), durata dal 2008 al 2013. Una serie televisiva come poche che ha catturato l’attenzione di tutto il mondo e della critica.

A poche ore dal debutto su Netflix di El Camino, Mark Hamill (star di Guerre Stellari) su Twitter ha pubblicato un post dopo aver visto la pellicola in anteprima, dichiarando: “Non è uno spoiler dire: non avrei mai voluto che il film di Breaking Bad, El Camino, finisse. Vince Gilligan è semplicemente un genio e Aaron Paul guida un cast perfetto, va a mille e domina come un BOSS, bitch. Grazie Netflix!”.

El Camino vi aspetta dall’11 ottobre 2019 su Netflix.