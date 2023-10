È sempre mezzogiorno oggi non va in onda: perché, il motivo | 9 ottobre 2023 Rai 1

Perché oggi, 9 ottobre 2023, non va in onda È sempre mezzogiorno? Il programma di Antonella Clerici del mezzogiorno di Rai 1 non va in onda per lasciare spazio ad uno speciale in diretta del Tg1, per seguire dalle 10.45 la cerimonia di celebrazione dei 60 anni dalla tragedia del Vajont, con la telecronaca di Nadia Zicoschi e Alessio Zucchini. Per questo È sempre mezzogiorno non andrà in onda, ma tornerà regolarmente domani su Rai 1. Lo speciale del Tg1 di oggi partirà alle 10.45, dopo la prima parte di Storie italiane, e finirà intorno alle 13, per lasciare poi spazio alla seconda parte del programma di Eleonora Daniele, che accompagnerà il pubblico fino al Tg1 delle 13.30.

Streaming e tv

Dove vedere È sempre mezzogiorno? Il programma di Antonella Clerici va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 dalle ore 12. Potete seguirlo in diretta streaming su Rai Play.