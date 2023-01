È sempre mezzogiorno oggi non va in onda: perché, il motivo | Rai 1, 5 gennaio 2023

Perché È sempre mezzogiorno non va in onda oggi, giovedì 5 gennaio 2023? Ve lo diciamo subito: oggi su Rai 1 ci sarà un lungo speciale del Tg1 dalle 8.25 per seguire in diretta e in mondovisione da Piazza San Pietro i funerali del Papa emerito Joseph Ratzinger. Un evento storico, visto che mai in 2000 anni un Papa aveva celebrato il funerale di un altro Papa. Sarà infatti Papa Francesco a presiedere il rito funebre di Benedetto XVI. Saltano anche altri programmi del mattino di Rai 1 come UnoMattina e Storie Italiane.

Per questo la puntata di oggi, 5 gennaio, di È sempre mezzogiorno non va in onda. Il funerale di Papa Ratzinger dovrebbe finire intorno alle 12. A seguire Rai 1 non manderà in onda lo show di Antonella Clerici, ma Il provinciale, fino al Tg1 delle 13.30. Probabilmente si è scelto di non trasmettere un programma di intrattenimento e gioviale come È sempre mezzogiorno in un giorno di lutto per tutti i cattolici.

La Rai dunque e in particolare il Tg1 continuano con una copertura straordinaria sulla morte e oggi i funerali di Benedetto XVI, dopo i tanti speciali di questi giorni. Attesi oltre 60mila persone in Piazza San Pietro per l’ultimo omaggio a Papa Ratzinger. Ci saranno inoltre molti presidenti da tutto il mondo, anche se non si tratta di funerali di Stato visto che non è il Pontefice regnante. Il programma di Antonella Clerici tornerà regolarmente in onda domani, 6 gennaio, per uno speciale della Befana a partire dalle 12.20.

Streaming e tv

Abbiamo visto perché È sempre mezzogiorno oggi non va in onda, ma dove vederlo in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Rai 1 tutti i giorni alle 12 dal lunedì al venerdì con Antonella Clerici. In streaming o on demand sulla piattaforma Rai Play.