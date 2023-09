È sempre mezzogiorno oggi non va in onda: perché, il motivo | 26 settembre 2023 Rai 1

Perché oggi, 26 settembre 2023, non va in onda È sempre mezzogiorno? Il programma di Antonella Clerici del mezzogiorno di Rai 1 non va in onda per lasciare spazio ad uno speciale in diretta del Tg1, per seguire dalle 11.30 la cerimonia laica con i funerali di Giorgio Napolitano, l’ex presidente della Repubblica scomparso venerdì scorso a 98 anni. Il funerale si terrà nell’emiciclo della Camera dei Deputati, e come detto sarà una cerimonia laica, nel rispetto delle convinzioni dell’ex Capo dello Stato.

È la prima volta che un funerale si terrà nell’Aula di Montecitorio, mentre non è la prima volta che si svolgono esequie di Stato laiche di rappresentanti delle istituzioni. Prima di Napolitano a scegliere il rito laico furono gli ex presidenti della Camera Nilde Iotti e Pietro Ingrao le cui esequie furono celebrate all’aperto in Piazza Montecitorio. Per questo È sempre mezzogiorno non andrà in onda, ma tornerà regolarmente domani su Rai 1. La cerimonia funebre inizierà alle 11.30 di oggi. Si prevede che la funzione possa durare 90 minuti, per concludersi quindi entro le 13.

Streaming e tv

Dove vedere È sempre mezzogiorno? Il programma di Antonella Clerici va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 dalle ore 12. Potete seguirlo in diretta streaming su Rai Play.