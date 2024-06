Perché È sempre mezzogiorno non va in onda: il motivo

Perché oggi È sempre mezzogiorno non va in onda su Rai 1? Il celebre programma del mattino di Rai 1 è terminato venerdì per questa edizione. A condurlo Antonella Clerici, confermata per la prossima edizione. Ecco perché È sempre mezzogiorno oggi non va in onda. D’altronde siamo a giugno e tutti i programmi che ci hanno fatto compagnia durante l’anno vanno in pausa per godersi un po’ di meritato riposo. Spazio ora alla programmazione estiva, caratterizzata da repliche, film e serie tv. Per quanto riguarda Rai 1 ci sarà spazio a nuove trasmissioni estive, come Uno Mattina Estate, condotto da Alessandro Greco e Greta Mauro. D’altronde in estate molta gente va in vacanza e non sta davanti alla tv. È sempre mezzogiorno tornerà regolarmente in onda dopo l’estate. Oggi, 3 giugno, al posto del programma della Clerici va in onda Camper.

Quando torna

Il programma del mattino di Rai 1 tornerà dopo l’estate, presumibilmente a settembre, sempre con Antonella Clerici.