Perché È sempre mezzogiorno oggi non va in onda: il motivo | 4 gennaio 2024 Rai 1

Perché oggi, giovedì 4 gennaio 2024, È sempre mezzogiorno non va in onda su Rai 1 al solito orario? Il programma di Antonella Clerici del mezzogiorno di Rai 1 non va in onda per lasciare spazio alla politica. Dalle ore 10,55 infatti sul principale canale della Rai verrà trasmessa, in diretta dalla nuova Aula dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati, la conferenza stampa del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, organizzata dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti in collaborazione con l’associazione della Stampa Parlamentare. L’incontro era previsto come da tradizione per fine anno, ma è slittato a causa di qualche problema di salute della premier.

Streaming e tv

Abbiamo visto perché oggi È sempre mezzogiorno non va in onda, ma dove vedere lo show in diretta tv e live streaming? Il programma di Antonella Clerici va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 dalle ore 12. Non solo tv. Potete seguirlo anche in diretta streaming su Rai Play che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.