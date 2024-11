È sempre Cartabianca di domenica: anticipazioni e ospiti oggi, 17 novembre

Questa sera, domenica 17 novembre 2024, su Rete 4 va in onda È sempre Cartabianca di domenica, il programma con Bianca Berlinguer che dà spazio ai principali temi di attualità della settimana: dalla politica alla cronaca, fino alle notizie di società ed economia. In studio per il dibattito giornalisti, opinionisti e politici dei vari schieramenti, per affrontare e analizzare gli argomenti più caldi del momento in Italia e non solo. Vediamo quali sono le anticipazioni e gli ospiti di questa sera, 17 novembre 2024, di È sempre Cartabianca di domenica in onda dalle 21,20 su Rete 4.

Anticipazioni e ospiti

Al centro della puntata, i principali temi che animano il dibattito politico e pubblico, dal pronunciamento della Corte costituzionale rispetto alla legge sull’autonomia differenziata alle ultime notizie sull’avvio dei cantieri per il Ponte sullo Stretto di Messina: la commissione per la valutazione di impatto ambientale ha approvato il progetto, ora manca solo un’ultima autorizzazione prima che possano iniziare i lavori.

Spazio, poi, alla cronaca, con un approfondimento sul caso di Larimar Annaloro, l’adolescente trovata impiccata una settimana fa a Piazza Armerina (Enna), e i nuovi sviluppi sulla vicenda di Margaret Spada, morta a soli ventidue anni mentre si apprestava a un intervento di rimodellamento del naso presso una struttura che, secondo il presidente della Regione Lazio, era sprovvista di un’autorizzazione sanitaria valida.

Streaming e tv

Dove vedere in diretta tv e live streaming il programma È sempre Cartabianca di domenica? La trasmissione verrà trasmessa, a partire dalle 21,20, stasera – domenica 17 novembre 2024 – su Rete 4. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul quarto canale del vostro digitale terrestre. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 104 del vostro telecomando. Ma È sempre Cartabianca di domenica è disponibile anche in streaming. Come? Sulla piattaforma Mediaset Infinity, presente sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. Mediaset Infinity è gratuita.