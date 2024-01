È sempre Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata in onda stasera 16 gennaio 2024 su Rete 4

Questa sera, martedì 16 gennaio 2024, su Rete 4 va in onda È sempre Cartabianca, il programma con Bianca Berlinguer che dà spazio ai principali temi di attualità della settimana: dalla politica alla cronaca, fino alle notizie di società ed economia. In studio per il dibattito giornalisti, opinionisti e politici dei vari schieramenti, per affrontare e analizzare gli argomenti più caldi del momento in Italia e non solo. Vediamo quali sono le anticipazioni e gli ospiti di questa sera, 16 gennaio 2024, di È sempre Cartabianca in onda dalle 21,20 su Rete 4.

Le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 16 gennaio 2024

Questa sera, martedì 16 gennaio 2024, torna Bianca Berlinguer con È sempre Cartabianca su Rete 4. Al centro della puntata i temi affrontati dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante la conferenza stampa tenutasi giovedì scorso, a cominciare dalle questioni economiche e dalle novità della manovra economica. Spazio poi all’analisi dello scenario internazionale. Infine focus sulla sanità, tra i pronto soccorso presi d’assalto per il picco di influenza, Covid e altri virus respiratori e la carenza di personale. Ospiti:

Riccardo Molinari, Lega

Laura Boldrini, Partito Democratico

Alessandro Sallusti, direttore il Giornale

Andrea Scanzi, il Fatto Quotidiano

Oscar Farinetti, imprenditore

Gad Lerner, giornalista

Annalisa Chirico, giornalista

Alessandro Orsini, prof. Sociologia del terrorismo internazionale

Toni Capuozzo, giornalista

Francesca Barra, giornalista

Gianluigi Paragone, giornalista

Valentina Petrini, giornalista

Fabio Dragoni, la Verità

Giorgio Barchiesi detto “Giorgione”, ristoratore

Mauro Corona, alpinista e scrittore

Cartabianca, dove vederlo in tv e in streaming

Dove vedere in diretta tv e live streaming il programma È sempre Cartabianca? La trasmissione verrà trasmessa, a partire dalle 21,20, stasera – martedì 16 gennaio 2024 – su Rete 4. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul quarto canale del vostro digitale terrestre. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 104 del vostro telecomando. Ma È sempre Cartabianca è disponibile anche in streaming. Come? Sulla piattaforma Mediaset Infinity, presente sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. Mediaset Infinity è gratuita.