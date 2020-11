E ritorno da te, il testo della canzone (cover) cantata da Vergo a X Factor 2020

Qual è il testo di “E ritorno da te” di Laura Pausini, la canzone (cover) cantata da Vergo nel corso della seconda puntata dei Live di X Factor 2020? Di seguito il testo del 5 novembre 2020:

E ritorno da te, nonostante il mio orgoglio

Io ritorno perché, altra scelta non c’è

Ricordando i giorni a un’altra latitudine

Frequentando i posti dove ti vedrei

Recitando i gesti e le parole che ho perso

E ritorno da te, dal silenzio che è in me

Tu dimmi se c’è, ancora per me

Un’altra occasione, un’altra emozione

Se ancora sei tu, ancora di più

Un’altra canzone fresca e nuova

Tu dimmi se mai qualcosa di noi

C’è ancora dentro gli occhi tuoi

Oh, no, gli occhi tuoi

No, no, no, no, no

E ritorno da te, perché ancora ti voglio

E ritorno da te contro il vento che c’è

Io ritorno perché ho bisogno di te

Di respirare fuori da questa inquietudine

Per ritrovare mani forti su di me

E non sentirmi sempre così fragile

No, no

Tu dimmi solo se c’è, ancora per me

Un’altra occasione, un’altra emozione

Dimmi se ancora sei tu, ancora di più

La nostra canzone che risuona

Tu dimmi se ormai, qualcosa di noi

C’è ancora dentro gli occhi tuoi

Oh, no

Se ancora sei tu

Una canzone fresca e nuova

Tu dimmi se ormai qualcosa di noi

C’è ancora dentro gli occhi tuoi

Oh, no

Gli occhi tuoi

Dimmi solo se c’è

E ritorno da te

Come si vota

Vi è piaciuta l’esibizione di Blue Phelix con Sciccherie? Ecco come si vota per i concorrenti di X Factor 2020. Il voto durante i Live sarà disponibile tramite i seguenti canali in modo totalmente gratuito:

WEB: accedendo al sito xfactor.sky.it da desktop o da mobile, loggandosi con il proprio Sky ID oppure registrandosi. Twitter: inviando un messaggio diretto verso l’account Twitter “@XFactor_Italia” App XF 2020: scaricando gratis l’App X Factor 2020 da Apple Store o, per i dispositivi Android, da Google Play e accedendo alla sezione di voto. Per procedere al voto è necessario fare login con Sky ID o Facebook o Twitter Smartwatch: per accedere al voto è necessario fare login dall’App X Factor 2020 con Sky ID o Facebook o Twitter Decoder Sky: canale interattivo/Tasto verde (solo per STBs connessi a Internet) e Sky Q

