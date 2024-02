E poi: il testo integrale della canzone di Giorgia cantata a Sanremo 2024

Qual è il testo di E poi, la canzone di Giorgia cantata oggi – 7 febbraio 2024 – al Festival di Sanremo? Di seguito le parole del brano:

E poi e poi

E poi sarà come morire

Cadere giù

Non arrivare mai

E poi sarà

E poi sarà come bruciare

Nell’inferno che imprigiona

E se ti chiamo “amore”, tu non ridere

Se ti chiamo amore

E poi e poi

E poi sarà come morire

La notte che

Che non passa mai

E poi sarà

E poi sarà come impazzire

In un vuoto che abbandona

E se ti chiamo “amore” tu non ridere

Se ti chiamo “amore”

Amore che non vola

Che ti sfiora il viso e ti abbandona

Amore che si chiede

Ti fa respirare e poi ti uccide

E poi e poi

Ti dimentica, ti libera

E poi e poi

La notte che

Che non passa mai

La notte che

Che non passa mai

E poi e poi

E poi sarà come sparire

Nel vuoto che

Che non smette mai

E poi sarà

Oh, e poi sarà come morire

Se vorrai andare via

Se ti chiamo “amore” tu non ridere

Se ti chiamo “amore”

Amore che non vola

Che ti sfiora il viso e ti abbandona

Amore che si chiede

Amore che si spiega

Ti fa respirare e poi ti uccide

E poi e poi

Ti dimentica

Ti libera

E poi e poi

Ti libera

E poi, e poi

La notte che, che non passa mai

La notte che, che non passa mai

E poi, e poi

E poi sarà come morire

La notte che

Che non passa mai

Streaming e tv

Abbiamo visto il testo di E poi di Giorgia, ma dove vedere il Festival di Sanremo 2024 in diretta tv e live streaming? Le seconda serata della kermesse canora andrà in onda stasera, 7 febbraio 2024, in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay si potranno recuperare sia la puntata sia le clip grazie alla funzione on demand. Il Festival di Sanremo 2024 sarà, ovviamente, trasmesso in diretta anche via radio su Rai Radio 2.