E alla fine arriva Polly, il film: trama, cast, curiosità e streaming

Prendete Jennifer Aniston, mettetela in un abito rosso al fianco di Ben Stiller e avrete ...E alla fine arriva Polly, una commedia romantica uscita nei cinema nel 2004 grazie alla regia di John Hamburg. Per il ruolo di Sandy in realtà era stato preso in considerazione Jack Black, ma poi la parte è andata a Philip Seymour Hoffman. Curiosità del film: avete notato che nella pellicola viene citato il film Dirty Dancing? Seppur non particolarmente apprezzato dalla critica, il film è una classica commedia romantica. Vediamo la trama, il cast e lo streaming. Ma prima, un’ultima curiosità: durante le riprese del film, Jennifer Aniston stava girando in contemporanea anche Friends e Una settimana da Dio. Non vi basta? Allora sappiate che Ben Stiller invece è stato morso da un furetto sul set.

E alla fine arriva Polly, la trama

Reuben Feffer è un uomo fedele a una grande regola: non fare mai il passo più lungo della gamba. Questo è il principio su cui si basa tutta la sua vita, privata e professionale. Nella vita, Reuben è un perito di punta per una prestigiosa campagna di assicurazione ed è bravissimo a ridurre al minimo il rischio. Polly Prince invece vive la vita come un gioco, come se fosse sulla ruota della fortuna e si rallegra di eventi piacevoli e inattesi vivendo il brivido ogni giorno come se fosse sempre l’ultimo… o meglio, il primo. Polly non si preoccupa mai delle conseguenze, soprattutto quelle negative. Se qualcosa va storto, c’è sempre un’altra possibilità per fare di meglio. Reuben incontra Polly per caso a una festa. Lui è stato da poco piantato dalla ragazza in modo molto traumatico e decide di puntare sulla fortuna. Una storia con Polly potrebbe aiutarlo a cambiare prospettiva. Sono molto diversi, del resto: Polly è un’anima frizzante, sempre allegra e spiritosa e ai tempi del liceo erano entrambi delegati di Model U.N., quindi qualcosa in comune ce l’hanno… Quanto potrà cambiare una persona negli anni?

E alla fine arriva Polly, il cast

Nel cast di E alla fine arriva Polly vediamo Ben Stiller come protagonista che interpreta il preciso Reuben Feffer. Al suo fianco vediamo una spumeggiante Jennifer Aniston, amatissimo volto del piccolo e grande schermo, che interpreta l’allegra Polly Prince. Al loro fianco nel cast anche Philip Seymour Hoffman interpretare Sandy, Debra Messing interpretare Lisa Kramer, Alec Baldwin interpretare Stan Indursky, Hank Azaria invece è Claude. E ancora nel cast vediamo Masi Oka, Jsu Garcia, Michele Lee, Bob Dishy, Missi Pyle e Kevin Hart.

E alla fine arriva Polly, dove vedere il fim: tv e streaming

