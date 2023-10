Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri: trama, cast e streaming del film su Sky Cinema

Questa sera, 9 ottobre 2023, alle ore 21.15 in prima visione su Sky Cinema Uno va in onda il film Dungeons & Dragons, pellicola del 2023 basata sull’omonimo gioco di ruolo e diretto da Jonathan Goldstein e John Francis Daley. Vediamo insieme la trama e il cast.

Trama

Il film diretto da John Francis Daley e Jonathan Goldstein porta sul grande schermo lo straordinario mondo e lo spirito del leggendario gioco di ruolo in un’avventura divertente e ricca di azione. Un affascinante ladro e un gruppo di improbabili avventurieri realizzano il colpo del secolo recuperando una reliquia perduta. Ma le cose si mettono male quando il gruppo si imbatte nelle persone sbagliate.

Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast? Troviamo grandi attori come Chris Pine, Regé-Jean Page, Michelle Rodriguez, Hugh Grant, Justice Smith, Sophia Lillis, Chloe Coleman, Jason Wong, Daisy Head, Sophia Eleni, Bryan Larkin, Kenneth Collard. Eccoli con tutti i personaggi interpretati.

Chris Pine: Edgin Darvis

Michelle Rodriguez: Holga Kilgore

Regé-Jean Page: Xenk Yendar

Justice Smith: Simon Aumar

Sophia Lillis: Doric

Hugh Grant: Forge Fitzwilliam

Chloe Coleman: Kira Darvis

Bradley Cooper: Marlamin

Daisy Head: Sofina

Jason Wong: Dralas

Ian Hanmore: Szass Tam

David Durham: Elminster Aumar

Streaming e tv

Dove vedere Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 9 ottobre 2023 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky) alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.