Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 8 settembre 2022

Questa sera, giovedì 8 settembre 2022, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Nel nuovo appuntamento con Dritto e Rovescio, Paolo Del Debbio intervisterà Giuseppe Conte, leader del Movimento Cinque Stelle, in merito alla stretta attualità politica in vista delle elezioni. Nel corso della serata, si affronterà il tema del caro bollette con il Decreto aiuti bis in arrivo per cercare di far fronte al problema. Ampio spazio sarà dedicato al piano di razionamento energetico per l’autunno e l’inverno. Un focus, inoltre, sul reddito di cittadinanza e i diritti degli omosessuali e sui possibili sviluppi dopo il 25 settembre. Tra gli altri ospiti: Antonio Maria Rinaldi, Ettore Rosato, Giovanni Toti, Elisabetta Gardini, Michele Gubitosa, Rita Dalla Chiesa e Giuliano Granato.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – giovedì 8 settembre 2022 – di Dritto e rovescio in tv e live streaming? Il programma di Paolo Del Debbio va in onda il giovedì sera in prima serata su Rete 4 (canale 4 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MedisetPlay.it che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.