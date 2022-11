Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 3 novembre 2022

Questa sera, giovedì 3 novembre 2022, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Nel corso della puntata di oggi Paolo Del Debbio intervista il vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili Matteo Salvini e il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Si dibatterà poi sui primi discussi provvedimenti presi dal Governo in merito ai rave party e alle relative polemiche che ne sono scaturite su diritti e libertà. A seguire, una pagina sul tema economico in vista degli importanti incontri europei del premier Giorgia Meloni. Infine, un focus sui prossimi atti dell’esecutivo in merito al caro bollette e al reddito di cittadinanza. Tra gli ospiti di Paolo Del Debbio: Augusta Montaruli, Maurizio Gasparri e Silvia Sardone.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – giovedì 3 novembre 2022 – di Dritto e rovescio in tv e live streaming? Il programma di Paolo Del Debbio va in onda il giovedì sera in prima serata su Rete 4 (canale 4 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MedisetPlay.it che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.