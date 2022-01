Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 27 gennaio 2022

Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 27 gennai0 2022

Questa sera, giovedì 27 gennaio 2022, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Al centro del nuovo appuntamento con Dritto e rovescio, il programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio, molti temi. Nel corso della serata, il commento con Andrea Romano e Clemente Mastella e gli aggiornamenti sul fronte Quirinale alla luce delle ultime votazioni e con gli occhi puntati sulla tenuta del Governo. Con Giovanni Donzelli, Antonio Razzi e Matteo Ricci si affronteranno altre tematiche legate all’attualità: dall’aumento del costo della vita per gli italiani, alla crisi affrontata dalle imprese che non ricevono ristori, fino allo scenario internazionale che lascia intravedere venti di guerra in Paesi vicini. Durante la serata, con il Prof. Matteo Bassetti, si analizzerà la diffusione dei contagi e dei ricoveri da Coronavirus con un’analisi delle teorie no-vax più diffuse e supportate da medici sospesi dall’Ordine.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – giovedì 27 gennaio 2022 – di Dritto e rovescio in tv e live streaming? Il programma di Paolo Del Debbio va in onda il giovedì sera in prima serata su Rete 4 (canale 4 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MedisetPlay.it che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.