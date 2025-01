Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 23 gennaio 2025

Questa sera, giovedì 23 gennaio 2025, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Stasera Paolo Del Debbio ospiterà Vittorio Sgarbi per commentare con lui la più stretta attualità. A seguire, l’Inauguration Day e le prime promesse di Donald Trump, che si è detto pronto a firmare cento ordini esecutivi: un’agenda di rottura, volta anche e soprattutto a regolamentare l’immigrazione, disciplinando gli irregolari attraverso espulsioni di massa. Continuerà, poi, l’inchiesta sulle violenze di Capodanno in piazza Duomo, a Milano, con la testimonianza inedita di una ragazza emiliana, anche lei vittima di molestie collettive. Infine, il caso Ramy, con la decisione della Procura di acquisire le immagini trasmesse, in esclusiva da “Dritto e Rovescio”, la scorsa settimana. Tra gli ospiti anche: Paola De Micheli, Marco Lisei, Maurizio Gasparri, Isabella Tovaglieri e Diana De Marchi.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – giovedì 23 gennaio 2025 – di Dritto e rovescio in tv e live streaming? Il programma di Paolo Del Debbio va in onda il giovedì sera in prima serata su Rete 4 (canale 4 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediset Infinity che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.