Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 23 febbraio 2023

Questa sera, giovedì 23 febbraio 2023, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Paolo Del Debbio intervista il Presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte in merito ai principali temi di politica nazionale e internazionale: dal conflitto russo-ucraino, tra il ruolo dell’Italia e il rischio di una escalation, al reddito di cittadinanza, fino al Superbonus. Nel corso della puntata, un approfondimento verrà dedicato proprio alla modifica di quest’ultima misura e alle sue conseguenze. E ancora, focus sulla sicurezza nel nostro Paese.

Infine, una pagina dedicata agli alimenti derivati da insetti, come ad esempio l’hamburger prodotto con farina di grillo arrivato da poco nella ristorazione italiana: sarà questo il cibo del futuro? Ad accompagnare Paolo Del Debbio, ospiti tra gli altri: Elisabetta Gardini, Michele Gubitosa, Paola De Micheli, Fabrizio Sala, Angelo Bonelli e Alessandro Morelli.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – giovedì 23 febbraio 2023 – di Dritto e rovescio in tv e live streaming? Il programma di Paolo Del Debbio va in onda il giovedì sera in prima serata su Rete 4 (canale 4 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MedisetPlay.it che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.