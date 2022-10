Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 20 ottobre 2022

Questa sera, giovedì 20 ottobre 2022, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

La formazione del nuovo Governo, nel giorno dell’avvio delle consultazioni al Quirinale, sarà uno dei temi al centro del nuovo appuntamento con Dritto e Rovescio, il talk show condotto da Paolo Del Debbio, in onda questa sera, giovedì 20 ottobre 2022, in prima serata su Rete 4. Nel corso della serata, un ampio approfondimento sarà dedicato alle sfide che il nuovo esecutivo sarà chiamato fin da subito a fronteggiare: dall’emergenza energetica, con il conseguente aumento delle bollette, al caro vita che sta mettendo in difficoltà famiglie e imprese. Infine, un focus sul futuro del reddito di cittadinanza: verrà abolito, modificato o mantenuto? Tra gli ospiti di Paolo Del Debbio: Andrea Delmastro Delle Vedove, Alessandro Cattaneo, Andrea Romano, Galeazzo Bignami, Luigi De Magistris, Marta Collot, Antonio Misiani, Alessandro Morelli e Andrea Ruggieri.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – giovedì 20 ottobre 2022 – di Dritto e rovescio in tv e live streaming? Il programma di Paolo Del Debbio va in onda il giovedì sera in prima serata su Rete 4 (canale 4 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MedisetPlay.it che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.